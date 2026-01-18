الروايات الفائزة بجوائز 2025 تتصدر إصدارات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

18 حجم الخط

تشهد الدورة الـ57 لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 حضورًا مميزًا للروايات الفائزة بأهم الجوائز العربية والعالمية خلال عامي 2025 و2026، حيث أعلنت دور النشر المشاركة عن طرح مجموعة واسعة من الأعمال الأدبية المتوجة التي حصدت اهتمام القراء واللجان المحكمة، لتكون في صدارة الإصدارات هذا العام.

الروايات الفائزة بجوائز تزين معرض القاهرة الدولي للكتاب

ووفقًا للبيانات الصادرة عن دور النشر المشاركة، جاءت قائمة الروايات الفائزة على النحو التالي:

رواية «جزيرة هرموش» للكاتب محمد يونس حسانين والتي حصدت جائزة أفضل رواية مصرية، وتُعرض في دار غايا للإبداع – جناح A13.

كما تُعرض رواية «شبح عبد الله بن مبارك» للكاتب ماجد طه شيحة والفائزة بجائزة أفضل رواية عربية، في دار الشروق – جناح B28.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 يشهد عرض مجموعة من الروايات الفائزة بجوائز محلية ودولية، فيتو

مكان عرض أفضل رواية عربية لعام 2025

أما رواية «عسل السنيورة» للكاتب شريف سعيد والفائزة بجائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية مصرية، فتُعرض عبر دار الشروق (B28) ودار نهضة مصر (B12)، فيما تُعرض رواية «هذه ليست حكاية عبده سعيد» للكاتبة اليمنية نادية الكوكباني، والفائزة بجائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية عربية، بجناح قسم الخليج/اليمن.

مكان عرض الروايات الفائزة بجائزة رضوى عاشور للأدب العربي 2025

وتُعرض رواية «رمال متحركة» للكاتبة نورا ناجي والفائزة بجائزة رضوى عاشور للأدب العربي لأفضل رواية عن فئة الكتاب دون سن الأربعين، في دار نهضة مصر – B12. أما رواية الكاتب اللبناني محمد طرزي «سنديانة الجبل الرفيع» والفائزة بجائزة فئة الكتاب فوق سن الأربعين، فتُعرض في دور نشر لبنانية بجناح قسم الشام/لبنان.

الروايات الفائزة بجائزة البوكر العالمية في معرض الكتاب

وتُعرض رواية «صلاة القلق» للكاتب محمد سمير ندا الفائزة بجائزة البوكر العالمية، في دار رشم ودار إلين.

روايات جائزة كتارا للرواية العربية ضمن إصدارات معرض القاهرة للكتاب

وتتصدر رواية «يافي» للكاتب أحمد صابر حسين الفائزة بجائزة كتارا للرواية العربية، الأعمال العربية المعروضة ضمن الإصدارات الحديثة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.

معرض الكتاب يفتتح فعالياته في 21 يناير 2026، فيتو

أين تعرض الروايات الفائزة بجائزة ساويرس الثقافية؟

وتعرض الرواية الفائزة بجائزة ساويرس الثقافية في 8 يناير 2026 «عصور دانيال في مدينة الخيوط» للكاتب أحمد عبد اللطيف بدار العين – جناح B32 في معرض الكتاب.

كما تُعرض رواية الكاتب وليد مكي «سواكن الأولى»، الفائزة بالمركز الأول في فئة الشباب ورواية الكاتبة مريم العجمي «سورة مريم» الحاصلة على المركز الثاني ضمن إصدارات الهيئة العامة للكتاب.

مكان عرض الروايات الفائزة بجائزة الشيخ زايد في معرض الكتاب

وتعرض رواية «هند أو أجمل امرأة في العالم» للكاتبة هدى بركات، بدار الآداب – جناح C45. أما رواية «طيف سبيبة» للكاتبة لطيفة لبصير، فتُعرض بالمركز الثقافي للكتاب.

ويؤكد ناشرون أن حضور هذا الكم من الأعمال الفائزة بجوائز داخل معرض القاهرة للكتاب يمثل إضافة قوية للدورة الحالية، ويعكس التنافسية المتزايدة في سوق النشر العربي، فضلًا عن الإقبال المتوقع من القراء على اقتناء الأعمال المتوجة بالجوائز الكبرى.

