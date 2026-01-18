أدونيس والأعرج وإنعام كجه، أبرز ضيوف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

18 حجم الخط

تستعد الدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، لاستقبال نخبة من كبار الأدباء والمفكرين المصريين والعرب الذين يمثلون أعمدة الإبداع في الشعر والرواية والفكر، حيث يشاركون في الفعاليات الثقافية بمعرض القاهرة للكتاب والذى ينطلق يوم 21 يناير الجارى ويستمر حتى 3 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، واختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية المعرض، كما اختير الفنان محيي الدين اللباد شخصية معرض الطفل.

أدونيس وشوقي بزيع.. رموز الحداثة الشعرية

يتصدر المشهد الشاعر والمفكر السوري الكبير أدونيس بالفعاليات الثقافية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، والذى يعد أحد أبرز رموز الحداثة في الشعر العربي. كما ستتواجد أعماله بالمعرض ومنها "أغاني مهيار الدمشقي"، "وقت بين الرماد والورد"، و"مفرد بصيغة الجمع"، بالإضافة إلى مشروعه الفكري الضخم "الكتاب" وكتبه النقدية "الثابت والمتحول" و"زمن الشعر".

ويشارك أيضا الشاعر اللبناني شوقي بزيع في الندوات الثقافية، ومن أبرز دواوينه مثل "ليل الشمس" و"الرجل الذي يعيش في زجاجة"، إلى جانب روايته "الموت في حديقة التوت".

إبراهيم نصر الله وواسيني الأعرج.. ملحمة السرد التاريخي

يطل الأديب الفلسطيني إبراهيم نصر الله، الحائز على جائزة نيوستاد الأمريكية العالمية، ليناقش ربما أعماله التي تمزج بين التاريخ والإنسانية أو أحد القضايا الفكرية خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.

ومن أبرز أعمال الأديب إبراهيم نصر الله رواية "زمن الخيول البيضاء". ومن الجزائر، كما يحضر الروائي القدير واسيني الأعرج، أستاذ الأدب في السوربون، ويتعرف جمهور معرض الكتاب على إنتاجه الغزير ومنه "البيت الأندلسي"، "حارسة الظلال"، و"2084.. حكاية العربي الأخير".

إنعام كجه وحسن نجمي.. أصوات الرواية والشعر

وتشهد الدورة الـ 57 حضور الروائية العراقية إنعام كجه، والتي تتمتع برصيد برصيد أدبي كبير ومنها مثل "سواقي القلوب"، "الحفيدة الأميركية"، و"طشاري"، وصولًا إلى "المأساة العراقية بأقلام النساء". كما يبرز اسم الشاعر المغربي حسن نجمي للمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026.

سلوى بكر ومحمد سلماوي..مزج التاريخ بالواقع

تتألق المشاركة المصرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بمشاركة الروائية والناقدة سلوى بكر، والحاصلة مؤخرا على جائزة البريكس الأدبية، حيث تتميز أعمالها بالمزج بين التاريخ والسرد الاجتماعي، مثل "العربة الذهبية لا تصعد إلى السماء"، "البشموري"، و"وردة أصفهان"، كما يشارك الكاتب والروائي محمد سلماوي بمجموعة من أعماله المتنوعة في المسرح والرواية، مثل مسرحية "سالومي" ورواية "أجنحة الفراشة"، بالإضافة إلى مذكراته "العصف والريحان" وترجمته الشهيرة لـ "الأمير الصغير"، حيث تصدر الهيئة المصرية العامة للكتاب الأعمال الكاملة له.

