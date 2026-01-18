الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"الدراما القومية" أحدث إصدارات القومي للترجمة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

الدراما القومية..
الدراما القومية.. سياسات التلفاز في مصر، فيتو
18 حجم الخط

ضمن مشاركته المتميزة في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقامة في الفترة من ٢١ يناير إلى ٣ فبراير ٢٠٢٦، يقدّم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح أحد أهم إصداراته الجديدة، كتاب "الدراما القومية.. سياسات التلفاز في مصر"، وهو عمل يفتح ملفًا بالغ الحساسية والتعقيد: علاقة الدراما التلفزيونية بتشكّل الوعي والهوية الوطنية في مصر.

الدراما القومية.. سياسات التلفاز في مصر

الكتاب، من تأليف الباحثة الأنثروبولوجية البارزة ليلى أبو لغد، لا يتعامل مع المسلسلات بوصفها مادة ترفيهية عابرة، بل يقرأها باعتبارها خطابًا ثقافيًا وسياسيًا شارك، عن قصد أو بدونه، في صياغة تصورات المصريين عن أنفسهم، وعن دولتهم، وعن معنى الانتماء خلال عقدين مفصليين من تاريخ مصر، هما الثمانينيات والتسعينيات.

 

تعتمد أبو لغد على بحث أنثروبولوجي معمّق، يدرس تأثير عدد من المسلسلات التي وصفتها بـ"الوطنية"، تلك التي اشتبكت مع القضايا السياسية والاجتماعية، وجعلت من الهوية المصرية موضوعًا مركزيًا لها. ولا تكتفي المؤلفة بتحليل النصوص والصور، بل تنزل إلى أرض الواقع، متتبعة صدى هذه الأعمال في وعي جمهورها، من خلال حوارات مطوّلة مع نساء مصريات من الطبقات المهمّشة، مثل خادمات المنازل في القاهرة، ونساء الريف في الصعيد، لتكشف كيف تلقّت هذه الفئات الرسائل الكامنة خلف الشاشة.

وفي مسار موازٍ، يضيء الكتاب كواليس صناعة الدراما نفسها، عبر مقابلات مع عدد من المؤلفين والمخرجين والممثلين الذين شاركوا في تلك الأعمال، لتتشابك الأصوات وتتقاطع الرؤى بين صُنّاع الخطاب ومتلقّيه، في لوحة مركّبة تكشف السياسة حين تتخفّى في الدراما، والدراما حين تتحوّل إلى أداة لإنتاج المعنى.

وتأتي الترجمة العربية لهذا العمل المهم بقلم سحر توفيق، الأديبة والمترجمة المعروفة، التي قدّمت للمكتبة العربية أكثر من ثلاثين عملًا مترجمًا، إلى جانب إسهامها الإبداعي في الرواية والقصة، ليخرج النص العربي سلسًا ودقيقًا، محافظًا على عمق الكتاب وإشكالياته الفكرية.

بإصدار "الدراما القومية.. سياسات التلفاز في مصر"، يؤكد المركز القومي للترجمة مجددًا حضوره في قلب الأسئلة الكبرى حول الثقافة والسلطة والهوية، ويقدّم للقارئ فرصة نادرة لإعادة النظر في تلك الشاشة التي رافقته لسنوات طويلة، دون أن ينتبه دومًا إلى ما كانت تزرعه في الوعي والذاكرة.

فربما لم تكن المسلسلات تحكي لنا فقط قصصًا عن الماضي والحاضر، بل كانت وفي صمت، تكتب فصولًا كاملة من حكايتنا مع الوطن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليلى أبو لغد معرض القاهرة الدولي للكتاب المركز القومي للترجمة الدكتورة رشا صالح
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

تكليفات حاسمة من السيسي لـ رئيس هيئة قناة السويس

ضحايا هتك العرض بدار أيتام مصر الجديدة: تعرضنا للتهديد بالتشريد في الشارع

محامي أسرة عروس المنوفية: والدة المتهم كشفت سبب الجروح بيده أمام النيابة (فيديو)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية