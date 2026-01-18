"الدراما القومية" أحدث إصدارات القومي للترجمة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

18 حجم الخط

ضمن مشاركته المتميزة في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والمقامة في الفترة من ٢١ يناير إلى ٣ فبراير ٢٠٢٦، يقدّم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح أحد أهم إصداراته الجديدة، كتاب "الدراما القومية.. سياسات التلفاز في مصر"، وهو عمل يفتح ملفًا بالغ الحساسية والتعقيد: علاقة الدراما التلفزيونية بتشكّل الوعي والهوية الوطنية في مصر.

الدراما القومية.. سياسات التلفاز في مصر

الكتاب، من تأليف الباحثة الأنثروبولوجية البارزة ليلى أبو لغد، لا يتعامل مع المسلسلات بوصفها مادة ترفيهية عابرة، بل يقرأها باعتبارها خطابًا ثقافيًا وسياسيًا شارك، عن قصد أو بدونه، في صياغة تصورات المصريين عن أنفسهم، وعن دولتهم، وعن معنى الانتماء خلال عقدين مفصليين من تاريخ مصر، هما الثمانينيات والتسعينيات.

تعتمد أبو لغد على بحث أنثروبولوجي معمّق، يدرس تأثير عدد من المسلسلات التي وصفتها بـ"الوطنية"، تلك التي اشتبكت مع القضايا السياسية والاجتماعية، وجعلت من الهوية المصرية موضوعًا مركزيًا لها. ولا تكتفي المؤلفة بتحليل النصوص والصور، بل تنزل إلى أرض الواقع، متتبعة صدى هذه الأعمال في وعي جمهورها، من خلال حوارات مطوّلة مع نساء مصريات من الطبقات المهمّشة، مثل خادمات المنازل في القاهرة، ونساء الريف في الصعيد، لتكشف كيف تلقّت هذه الفئات الرسائل الكامنة خلف الشاشة.

وفي مسار موازٍ، يضيء الكتاب كواليس صناعة الدراما نفسها، عبر مقابلات مع عدد من المؤلفين والمخرجين والممثلين الذين شاركوا في تلك الأعمال، لتتشابك الأصوات وتتقاطع الرؤى بين صُنّاع الخطاب ومتلقّيه، في لوحة مركّبة تكشف السياسة حين تتخفّى في الدراما، والدراما حين تتحوّل إلى أداة لإنتاج المعنى.

وتأتي الترجمة العربية لهذا العمل المهم بقلم سحر توفيق، الأديبة والمترجمة المعروفة، التي قدّمت للمكتبة العربية أكثر من ثلاثين عملًا مترجمًا، إلى جانب إسهامها الإبداعي في الرواية والقصة، ليخرج النص العربي سلسًا ودقيقًا، محافظًا على عمق الكتاب وإشكالياته الفكرية.

بإصدار "الدراما القومية.. سياسات التلفاز في مصر"، يؤكد المركز القومي للترجمة مجددًا حضوره في قلب الأسئلة الكبرى حول الثقافة والسلطة والهوية، ويقدّم للقارئ فرصة نادرة لإعادة النظر في تلك الشاشة التي رافقته لسنوات طويلة، دون أن ينتبه دومًا إلى ما كانت تزرعه في الوعي والذاكرة.

فربما لم تكن المسلسلات تحكي لنا فقط قصصًا عن الماضي والحاضر، بل كانت وفي صمت، تكتب فصولًا كاملة من حكايتنا مع الوطن.

