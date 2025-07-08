تموين الإسماعيلية: منظومة صرف الخبز لم تتأثر بحريق سنترال رمسيس (صور)

تواصل مديرية التموين في محافظة الإسماعيلية، متابعتها المستمرة لمنظومة صرف الخبز المدعم؛ للتأكد من انتظام عمل المخابز دون وجود أي معوقات على مستوى المحافظة.

الشبكة لم تتأثر بحادث حريق سنترال رمسيس

ومن جانبها قالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، أن صرف الخبز المدعم للمواطنين يتم بشكل منتظم.

وأشارت إلى أن المخابز تعمل بكفاءة تامة منذ بدء تشغيل النظام في تمام الساعة الخامسة صباحًا، حيث لم تتأثر الشبكة بحادث حريق سنترال رمسيس.

جانب من صرف الخبز اليوم، فيتو

جانب من صرف الخبز اليوم، فيتو

رقابة ميدانية على المخابز

وأضافت أن مديرية التموين في محافظة الإسماعيلية، مستمرة في الرقابة الميدانية على المخابز ومنافذ الصرف للتأكد من الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة المحددة، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

جانب من صرف الخبز اليوم، فيتو

ويأتي ذلك في إطار الحرص على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الانضباط الكامل في تقديم الخدمة للمواطنين، وذلك عقب حادث الحريق الذي نشب مؤخرًا في سنترال رمسيس، والذي تسبب في بعض التأثيرات الفنية على شبكات الاتصال.

استمرار صرف الخبز

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على استمرار صرف الخبز المدعم بجميع محافظات الجمهورية واستمرارية الخدمة.



وكانت قد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية بالاستجابة لشكوى أحد المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بنزين 95 بإحدى المحطات بالطريق الصحراوي والواقعة بنطاق مركز ومدينة فايد.



توجه فريق من مفتشى التموين بمقر الشكوى

وأكدت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، أنه فور تلقي الشكوى توجه فريق من مفتشي مديرية التموين لبحث الشكوى وتم سحب عينة قانونية من بنزين ٩٥ وجارٍ إرسالها إلى المعامل المختصة لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صاحب المحطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.