الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تموين الإسماعيلية: منظومة صرف الخبز لم تتأثر بحريق سنترال رمسيس (صور)

جانب من صرف الخبز
جانب من صرف الخبز اليوم، فيتو

تواصل مديرية التموين في محافظة الإسماعيلية، متابعتها المستمرة لمنظومة صرف الخبز المدعم؛ للتأكد من انتظام عمل المخابز دون وجود أي معوقات على مستوى المحافظة.  

رئيس منطقة الإسماعيلية يتفقد لجنة فايد المشتركة خلال امتحان البلاغة بالثانوية الأزهرية (صور)

مدير مديرية التعليم بالإسماعيلية يتابع امتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات

الشبكة لم تتأثر بحادث حريق سنترال رمسيس

ومن جانبها قالت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، أن صرف الخبز المدعم للمواطنين يتم بشكل منتظم. 

وأشارت إلى أن المخابز تعمل بكفاءة تامة منذ بدء تشغيل النظام في تمام الساعة الخامسة صباحًا، حيث لم تتأثر الشبكة بحادث حريق سنترال رمسيس.  

جانب من صرف الخبز اليوم، فيتو
جانب من صرف الخبز اليوم، فيتو
جانب من صرف الخبز اليوم، فيتو
جانب من صرف الخبز اليوم، فيتو

رقابة ميدانية على المخابز 

وأضافت أن مديرية التموين في محافظة الإسماعيلية، مستمرة في الرقابة الميدانية على المخابز ومنافذ الصرف للتأكد من الالتزام بالمواصفات ومعايير الجودة المحددة، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.  

جانب من صرف الخبز اليوم، فيتو
جانب من صرف الخبز اليوم، فيتو

ويأتي ذلك في إطار الحرص على ضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق الانضباط الكامل في تقديم الخدمة للمواطنين، وذلك عقب حادث الحريق الذي نشب مؤخرًا في سنترال رمسيس، والذي تسبب في بعض التأثيرات الفنية على شبكات الاتصال. 

 

استمرار صرف الخبز 

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، على استمرار صرف الخبز المدعم بجميع محافظات الجمهورية واستمرارية الخدمة.

وكانت قد قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية بالاستجابة لشكوى أحد المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بنزين 95 بإحدى المحطات بالطريق الصحراوي والواقعة بنطاق مركز ومدينة فايد.  
 

توجه فريق من مفتشى التموين بمقر الشكوى  

وأكدت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في الإسماعيلية، أنه فور تلقي الشكوى توجه فريق من مفتشي مديرية التموين لبحث الشكوى وتم سحب عينة قانونية من بنزين ٩٥ وجارٍ إرسالها إلى المعامل المختصة لبيان مدى مطابقتها للمواصفات القياسية من عدمه ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صاحب المحطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية تموين الاسماعيلية الخبز المدعم للمواطنين حريق سنترال رمسيس حريق رمسيس

مواد متعلقة

رئيس منطقة الإسماعيلية يتفقد لجنة فايد المشتركة خلال امتحان البلاغة بالثانوية الأزهرية (صور)

مدير مديرية التعليم بالإسماعيلية يتابع امتحانات الثانوية العامة من داخل غرفة العمليات

تموين الإسماعيلية يضبط مخالفات بمحطات للوقود (صور)

إصابة سيدة وأطفالها الـ 3 في حادث تصادم بالإسماعيلية

الأكثر قراءة

الشرطة الإسبانية تكشف سبب الحادث الذي أودى بحياة مهاجم ليفربول ديوجو جوتا

زحلقنا الأمريكان، مبارك يكشف في فيديو نادر سر رفضه ربط شبكات القاهرة بسنترال رمسيس

أحدهم ودع زوجته هاتفيا وآخر تمنى الموت ساجدا، اللحظات الأخيرة في حياة 3 من شهداء سنترال رمسيس

السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

بعد حريق سنترال رمسيس، النواب يوجه تحذيرا شديد اللهجة للحكومة من تغيب وزير الاتصالات

النيابة العامة تستمع لأقوال المصابين فى حريق سنترال رمسيس وتكشف تفاصيل جديدة

مظاهر الحزن والندم على وجه سائق التريلا المتسبب في مقتل 18 فتاة خلال محاكمته (فيديو)

حريق هائل في مصنع فوم بدمياط الجديدة وسيارات الإطفاء تهرع إلى المكان (صور)

خدمات

المزيد

الخارجية الإيرانية تنفى تقديم أى طلب لعقد لقاء مع الجانب الأمريكى

أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 8- 7- 2025

بعد تأثرها بسبب حريق سنترال رمسيس، عودة خدمات المحافظ الإلكترونية بشركات الاتصالات

سعر القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

بعد الاتفاق على تجديد عقده.. أرقام عبد الله السعيد مع الزمالك (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل 5 أعمال في شهر الله المحرم

تفسير رؤية العورة في المنام وعلاقته بكشف الأسرار

أفضل 5 أعمال في الأشهر الحرم

المزيد
الجريدة الرسمية