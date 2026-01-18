وزير التموين: احتياطي السكر يكفي 10 أشهر وطبق البيض وصل لـ 108 جنيهات

18 حجم الخط

قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية: إن موسم جمع محصول بنجر السكر تم افتتاحه بنجاح، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يكفي لأكثر من 10 أشهر، وهو ما يعكس قوة المخزون وتأمين احتياجات السوق المحلي.

لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب أحمد العوضي وكيل المجلس.

وأوضح الوزير أن سياسة الاستيراد والتصدير تتم وفق توازن دقيق يحقق المنافسة العادلة دون الإضرار بالمنتج المحلي، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو دعم الصناعة الوطنية والحفاظ على استقرار السوق.

الاستقرار السعري

وأضاف أن أسعار السكر في السوق المحلي تتراوح حاليًا بين 24 و28 جنيهًا للكيلو، بعد أن شهدت فترات سابقة ارتفاعات تجاوزت هذه المستويات بكثير، معتبرًا أن هذا الاستقرار السعري يمثل مؤشرًا إيجابيًا وسعادة حقيقية للحكومة والمواطنين.

الارتفاعات غير المبررة في أسعار بعض السلع

وأكد الوزير أن الدولة تدخلت بقوة لمواجهة الارتفاعات غير المبررة في أسعار بعض السلع، ما أسهم في خفض الأسعار، مستشهدًا بانخفاض سعر طبق البيض من أكثر من 200 جنيه إلى 108 جنيهات داخل المعارض ومن خلال سلاسل التداول الأخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.