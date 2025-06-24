أبرزها حفظ القرآن الكريم..خطة صيفية لإثراء اللغة العربية بالوادي الجديد

أعلن الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد ، عن بدء قطاع تعليم المحافظة فى تنفيذ خطة عمل هادفة لإثراء اللغة العربية لدى طلاب المحافظة بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية جميع الصفوف الدراسية بالتعاون مع توجيه عام اللغة العربية.



وأوضح وكيل تعليم الوادي الجديد، أن خطة العمل تستمر حتى نهاية أغسطس المقبل وتتضمن العديد من المحاور والبرامج الهامة من شأنها صقل وتنمية مهارات الطلاب فى اللغة العربية من أهمها:

🔹تنمية مهارات القراءة والكتابة

🔹القرآن الكريم والثقافة الإسلامية

🔹تنمية مهارات الخط العربي

🔹تأليف القصة القصيرة

🔹ندوات توعية

🔹أنشطة متنوعة ومسابقات.

وقالت سهام حسين رضوان موجه عام اللغة العربية بتعليم الوادي الجديد، "يهدف برنامج إثراء اللغة العربية إلى إحداث نقلة نوعية في المنظومة التعليمية من خلال التركيز على الطالب في المقام الأول، وتلبية احتياجاته وتنمية مهاراته في مراحل حياته المختلفة، بدءًا من الطفولة المبكرة وما بعده عبر تمكين كل طالب من الحصول على التعليم عالي الجودة، وترسيخ الثقافة والهوية المصرية واللغة العربية في المجتمع التعليمي".

وأضافت:" نحرص على ضمان تطبيق نهج متوازن يتماشى مع تلبية المتطلبات والمناهج التعليمية، ومن ضمنها توفير فرص متكافئة وفاعلة لتعلم اللغة العربية والتربية الإسلامية".

وأشارت موجه عام اللغة العربية إلى أن تدريس اللغة في مرحلة الطفولة المبكرة يلعب دورًا حاسمًا في تطوير المهارات اللغوية والمعرفية للأطفال، وتعزيز فرص نجاحهم أكاديميًا واجتماعيًا في المستقبل.

وقالت " تعليم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة ضمن الخطة الصيفية لإثراء اللغة العربية لدى طلاب المحافظة، وتعلم "لغة الضاد" خطوة مهمة للمساهمة في تعزيز الهوية الوطنية وتمكين الأطفال من تعلُّم اللغة العربية، والاستجابة لاحتياجات أولياء الأمور والمعلمين والقيادات التعليمية لضمان تطور فعال لمهارات اللغة في مختلف المراحل الدراسية".

الأسرة واللغة

ويرتكز تعليم وتعلم اللغة العربية في مرحلة الطفولة المبكرة على مهارات التحدث ومهارات القراءة والكتابة الأساسية من خلال التعلم النشط القائم على اللعب ودمج ثقافة واحات الوادي الجديد بالأنشطة التعليمية لجميع الأطفال، فضلًا عن تعزيز دور الأسرة في هذا الجانب، من خلال التعاون الإيجابي والفاعل مع أولياء الأمور وتوفير الاستراتيجيات الكفيلة بدعم تعلم أطفالهم للغة العربية في المنزل.

برنامج إثراء مهارات اللغة العربية يزدهر فى البرنامج الصيفى

وأكد الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التعليم بالوادى الجديد، على العمل فى تنفيذ البرنامج الصيفى لإثراء مهارات اللغة العربية لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بجميع الادارات التعليمية الخمس بالمحافظة.

وأشار وكيل الوزارة، إلي أن البرنامج يجرى تنفيذه بالتعاون مع توجيه عام اللغة العربية ويهدف لصقل وتنمية مهارات اللغة العربية لدى الطلاب بمجالات متعددة منها القراءة الحرة وكتابة القصة والمقال والشعر فضلا عن حفظ القرآن الكريم وإثراء الثقافة الإسلامية.

ووجه وكيل تعليم الوادي الجديد، الشكر والتقدير لجميع القائمين على العمل للحرص على مصلحة ابنائنا الطلاب والإستثمار الأمثل للوقت مع حلول الإجازة الصيفية.

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