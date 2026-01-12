تعليم الوادى الجديد: تنظيم مراجعات ليلة الامتحان لصفوف النقل بجميع الإدارات

18 حجم الخط

أكد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الإثنين، تنظيم مراجعات وتدريبات ليلة الامتحان لطلاب صفوف النقل خلال فترة الامتحانات بالتعاون مع الإدارات التعليمية والمعلمين ذوى الخبرة بمدارس المحافظة.

وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، أن البرنامج التدريبي يأتي من منطلق الحرص على مصلحة ابنائنا الطلاب وخاصة بالمناطق النائية والبعيدة، وتخفيفا عن كاهل أولياء الأمور، والحد من الدروس الخصوصية حيث جرى التجهيز لتنفيذ برنامج تدريبى للطلاب داخل المدارس بهدف تدريب الطلاب على حل مجموعة من نماذج الامتحان وعلى نظام الأسئلة والاجابات النموذجية وتلقى الاستفسارات والإجابة عليها بشكل فورى.

وكيل التعليم يوجه الطلاب بالتأنى والتركيز وقراءة الأسئلة بدقة

وعلي صعيد متصل أجرى الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لمتابعة أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول ٢٠٢٥-٢٠٢٦ م لصفوف النقل، وذلك بمدرسة باريس للتعليم الأساسى ومدرسة باريس الابتدائية القديمة، يرافقه أحمد محمد مدير الإدارة التعليمية.

حيث وجه الطلاب بضرورة التأنى والتركيز وقراءة الأسئلة بكل دقة وعند الإنتهاء من الإجابات لابد من المراجعة الدقيقة لتفادى أى أخطاء.

وتأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، من عملية رصد حضور وغياب الطلاب وكذا الملاحظين والتزام الجميع بمقار اللجان المحددة، معربا عن أطيب التمنيات لطلاب المحافظة بالتوفيق والسداد.

واطمأن “سامى”، على تسليم أوراق الأسئلة للطلاب فى مواعيدها المحددة وعدم وجود أي مشكلات وأن العمل يسير بكل هدوء ويسر والذى يوجه به دائما، حق الطالب فى أجواء هادئة ومستقرة تساعد على التركيز وحسن سير العمل دون أى عوائق.

