تعليم الوادي الجديد يواصل برنامج المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية

18 حجم الخط

أكد الدكتور سامى فضل دياب، وكيل وزارة التربية والتعليم، بمحافظة الوادي الجديد، مواصلة برنامج المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية في جميع الإدارات التعليمية، انطلاقا من الحرص على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وتحقيق نواتج التعلم بكافة مستوياتها والتخفيف عن كاهل المواطنين.

وأكد وكيل تعليم الوادي الجديد، أن صباح اليوم الجمعة، شهدت مقرات الفرافرة التعليمية توافد منقطع النظير للطلاب بحضور وصفى حسن مدير إدارة الفرافرة التعليمية لمراجعة ليلة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية التي يؤديها الطلاب غدًا السبت، فيما جرى توزيع جوائز مالية للطلاب فى إطار تشجيع المتميزين.

10 آلاف جنيه مكافأة لطالب الشهادة الإعدادية من مركز الفرافرة

هذا فيما قرر اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، مشجعًا طلاب الشهادة الإعدادية من أبناء المركز، بمنح مكافأة مالية مقدمة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بقيمة مالية 10 آلاف جنيه حال حصول أحد طلاب الشهادة الإعدادية بمركز الفرافرة علي المركز الاول علي مستوي المحافظة.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس مركز ومدينة الفرافرة المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الاعدادية بقاعة الاجتماعات الكبرى بمركز الفرافرة بالتعاون مع الإدارة التعليمية بالفرافرة من خلال نخبة مميزة من معلمي الادارة التعليمية يرافق سيادته وصفي حسن مدير الإدارة التعليمية بالفرافرة.

ووجه رئيس مركز ومدينة الفرافرة، بتقديم الدعم الكامل لجميع الطلاب بجميع المراحل واستمرار المراجعات النهائية بقاعة اجتماعات المركز غدًا الجمعه لمادة الدراسات الاجتماعية.

امتحاني ”اللغة العربية التربية الدينية”

وأدى طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية بمحافظة الوادي الجديد، أمس الخميس، امتحان مادتي “اللغة العربية والتربية الدينية في أول أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025 / 2026.

رسالة تحذير لطلاب الشهادة الإعدادية

ووجه الدكتور سامي فضل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، رسالة واضحة للطلاب الشهادة الإعدادية، قبل انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، شدد فيها على الحظر الكامل لاصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية ذكية داخل لجان الامتحانات، بما في ذلك الساعات الذكية أو أي وسائل تكنولوجية حديثة.

وشدد وكيل تعليم الوادى الجديد، على التعامل بكل حزم مع أي حالات شغب أو إخلال بنظام الامتحانات داخل اللجان، حفاظًا على هيبة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وفي السياق ذاته، أكد وكيل الوزارة على منع التزاحم أو التواجد أمام مقرات اللجان، مطالبًا أولياء الأمور بالالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة، حرصًا على انتظام وانضباط سير العملية الامتحانية، وتوفير المناخ الهادئ والآمن لأبنائنا الطلاب لأداء امتحاناتهم في أجواء مستقرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.