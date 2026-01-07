عناصر إدارة الهجرة الأمريكية يقتلون امرأة بالرصاص، وترامب يتهم اليسار بإثارة الفوضى

18 حجم الخط

أطلق عناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) النار على امرأة في وجهها، بينما كانت تقود مبتعدة عنهم في مدينة مينيابوليس، ولاية مينيسوتا.

قوات إنفاذ القانون الأمريكية تقتل امرأة بالرصاص

وزعمت إدارة ترامب قبل نشر فيديو الواقعة، أن ما حدث هو إرهاب داخلي واتهمت السيدة بأنها كانت تهاجم قوات إنفاذ القانون، وأثار الحدث ضجة كبيرة.

وعلق ترامب على الواقعة بقوله: لقد شاهدتُ مقطع الفيديو الخاص بالحادث الذي وقع في مينيابوليس بولاية مينيسوتا. إنه مشهد مروّع حقًا.

وتابع، المرأة التي كانت تصرخ كانت، من الواضح، مُحرِّضة محترفة، أمّا المرأة التي كانت تقود السيارة فكانت فوضوية للغاية، وكانت تعرقل العمل وتقاوم، ثم قامت بعنف وبشكل متعمّد وإرادي وشرس بدهس ضابط في إدارة الهجرة والجمارك (ICE)، ويبدو أنه أطلق عليها النار دفاعًا عن النفس.

ترامب يعلق على فيديو إطلاق النار على امرأة فى ولاية مينيسوتا

واستطرد، بناءً على المقطع المرفق، من الصعب تصديق أنه ما زال على قيد الحياة، لكنه يتعافى الآن في المستشفى. يجري الآن درس الوضع بالكامل، بكل تفاصيله، لكن سبب حدوث هذه الوقائع هو أن اليسار الراديكالي يهدّد ويعتدي ويستهدف ضباط إنفاذ القانون وعناصر إدارة الهجرة والجمارك يوميًا.

وختم، إنهم يحاولون فقط القيام بعملهم المتمثل في جعل أمريكا آمنة، نحتاج إلى الوقوف إلى جانب ضباط إنفاذ القانون لدينا وحمايتهم من هذه الحركة اليسارية الراديكالية القائمة على العنف والكراهية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.