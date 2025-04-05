السبت 05 أبريل 2025
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خارج الحدود

آلاف الأمريكيين يتظاهرون ضد ترامب وإيلون ماسك (صور)

مظاهرات في أمريكا،
مظاهرات في أمريكا، فيتو

بدأ  آلاف الأمريكيين، اليوم السبت، في التجمع  بعدد من المدن الأمريكية للخروج في مظاهرات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيلون ماسك.

 

آلاف الأمريكيين يتجمعون للتظاهر ضد ترامب وإيلون ماسك

 

وذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن المدن الأمريكية ستحتضن نحو 1200 مظاهرة، يوم السبت، ضد الرئيس دونالد ترامب وحليفه إيلون ماسك، احتجاجا على السياسات الخارجية والداخلية للإدارة الأمريكية.

مظاهرات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
مظاهرات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
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ويتوقع المنظمون أن يكون أكبر يوم احتجاجي ضد الرئيس دونالد ترامب وحليفه الملياردير إيلون ماسك، منذ أن شرعت الإدارة الأمريكية في مسعاها السريع لفرض طابع محافظ على الحكومة.

مظاهرات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
مظاهرات ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 

 

وستتيح الاحتجاجات الفرصة لمعارضي ترامب للتعبير عن استيائهم بشكل جماعي من التغييرات الجذرية التي يجريها في السياسة الخارجية والداخلية للولايات المتحدة من خلال أوامره التنفيذية.

احتجاجات ضد ترامب وإيلون ماسك 

ومن جانبه قال عزرا ليفين المؤسس المشارك لمنظمة (إنديفيزيبل)، إحدى الجماعات التي تنظم احتجاجات المرتقبة "هذه مظاهرة ضخمة ترسل رسالة واضحة جدا إلى ماسك وترامب والجمهوريين في الكونجرس وجميع الأنصار التابعين (لسياسة) ’فلنجعل أمريكا عظيمة مجددا‘ بأننا لا نريد سيطرتهم على ديمقراطيتنا، وعلى مجتمعاتنا، وعلى مدارسنا وأصدقائنا وجيراننا".

 

من جهته، لم يستجب البيت الأبيض بعد لطلب الحصول على تعليق من ترامب أو ماسك.

ومن المقرر تنظيم فعاليات في جميع الولايات الخمسين، بالإضافة إلى كندا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والمكسيك والبرتغال.

وقيدت دعاوى قضائية جزءًا كبيرًا من أجندة ترامب إذ تتهمه بتجاوز سلطاته من خلال محاولات طرد الموظفين بالحكومة وترحيل المهاجرين.

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ترامب إيلون ماسك المدن الأمريكية الإدارة الامريكية

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