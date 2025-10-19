لا للملوك، مظاهرات حاشدة في أمريكا وكندا بعد فيديو فانس عن ترامب

اندلعت احتجاجات عارمة في أمريكا وكندا ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد نشر نائبه جي دي فانس مقطع فيديو لترامب كـ "ملك".

ونشر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، في خضم الاحتجاجات الوطنية واسعة النطاق واستمرار الإغلاق الحكومي، مقطع فيديو استفزازيا للرئيس دونالد ترامب في صورة ملك.



وقام فانس بتحميل مقطع فيديو تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي على منصة "بلوسكاي"، يظهر فيه ترامب في هيئة ملك يحمل سيفا.

وتتصدر المشهد صورة لشخصيات ديمقراطية بارزة، رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهما جاثيان على ركبتيهما أمام ترامب.

وشهدت جميع الولايات الأمريكية بالإضافة إلى واشنطن احتجاجات تحت شعار "لا للملوك"، والتي تمثل الموجة الثانية من المظاهرات الجماعية.

وجاءت المظاهرات الأولى تحت نفس الشعار في 14 يونيو، متزامنة مع يوم العرض العسكري والذكرى 79 لميلاد الرئيس.

وقال المنظمون إن هذه ستكون مسيرات سلمية ضد ما وصفوه بـ "النزعة السلطوية لترامب"، وفي المقابل، وصف الحزب الجمهوري هذه التجمعات بأنها "احتجاجات تكره أمريكا".

وكان منظمو احتجاجات "لا للملوك" قد أفادوا سابقا أن ما يقرب من 7 ملايين شخص في الولايات المتحدة خرجوا في مظاهرات ضد سياسات ترامب.

كما أفادت وسائل إعلام كندية، بخروج عشرات الأشخاص في احتجاجات في كندا ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتظاهروا أمام السفارة الأمريكية.

وقالت قناة "سي تي في نيوز": "اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء كندا، بما في ذلك العاصمة، حيث تم تنظيم تظاهرة أمام السفارة الأمريكية".

وأضافت القناة أن المحتجين رفعوا لافتات ودقوا أجراسا وأطلقوا أصواتا تعبر عن معارضتهم لسياسات ترامب.

