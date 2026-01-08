قتلوا امرأة بدم بارد، اشتباكات بين متظاهرين وعناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في مينيابوليس (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت مدينة مينيابوليس، اليوم، اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية، على خلفية إطلاق أحد عناصر إدارة الهجرة والجمارك النار على امرأة تدعى "رينيه نيكول جود" وقتلها.

مقتل امرأة في مينيابوليس على يد إدارة الهجرة والجمارك

نظم سكان نيويورك احتجاجًا ضد إدارة الهجرة والجمارك في مانهاتن، بعد يوم من إطلاق النار على الضحية، وهي أم لأطفال تبلغ من العمر 37 عامًا من ولاية مينيسوتا، وفق وكالة “رويترز”.

من جهتها، وصفت وزارة الأمن الداخلي، الضحية بأنها "مُثيرة شغب عنيفة" حاولت دهس الضباط، واعتبرت وزيرة الأمن الداخلي ما جرى "عملًا إرهابيًا محليًا".

فيما رفض رئيس بلدية مينيابوليس، جاكوب فراي، تأكيد إدارة ترامب بأن الجاني أطلق النار دفاعا عن النفس، وقال إن فيديو إطلاق النار يتناقض بشكل مباشر مع الرواية الحكومية التي وصفها بأنها "قمامة".

معلومات عن رينيه نيكول جود ضحية رجال ترامب في مينيابوليس

تم التعرف على المرأة التي قتلها وكيل الهجرة الفيدرالي في مينيابوليس بالرصاص على أنها رينيه نيكول جود، وهي أم لثلاثة أطفال تبلغ من العمر 37 عامًا وكانت قد انتقلت للتو إلى المدينة.

كانت شاعرة حائزة على جوائز وعازفة جيتار هاوية، ووفقًا لعضو مجلس الشيوخ عن ولاية مينيسوتا تينا سميث، وهي مواطنة أمريكية.

وأثارت وفاة جود احتجاجات في جميع أنحاء البلاد، حيث حمل العديد من الأشخاص لافتات كتب عليها “العدالة لرينيه”.

وقالت والدتها دونا جانجر لـ “مينيسوتا ستار تريبيون” أن ابنتها كانت “على الأرجح مرعوبة” أثناء المواجهة مع الضباط الذين رأوها تقتل بالرصاص وأنها كانت “واحدة من ألطف الناس الذين عرفتهم على الإطلاق”.

وتابعت: “لقد كانت متعاطفة للغاية”. “لقد اهتمت بالناس طوال حياتها. كانت محبة ومتسامحة وحنونة. لقد كانت إنسانة رائعة.”

من جانبه قال والدها، تيم جانجر، لصحيفة واشنطن بوست: “لقد عاشت حياة طيبة، لكنها كانت صعبة”.

جمعت حملة جمع التبرعات لعائلة الضحية، التي تم إنشاؤها بهدف جمع 50 ألف دولار، أكثر من 370 ألف دولار في 10 ساعات.

