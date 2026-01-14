الأربعاء 14 يناير 2026
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شيخ الأزهر: نشعر بالحزن والأسى حيال التدخلات الخارجية في الشرق الأوسط

شيخ الأزهر يستقبل
شيخ الأزهر يستقبل السفير الأرجنتيني
قال فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف إننا نحيي الشعب الأرجنتيني الذي أظهر موقفًا إنسانيًّا بتضامنه مع الأبرياء في غزة وخروجه في مظاهرات للتعبير عن رفضه لما يتعرَّضون له من عدوان ظالم.

 

شيخ الأزهر: نتمنَّى من الدول والأنظمة السياسية أن تتحمل مسؤوليتها في رفض كافة أشكال العدوان حول العالم

 

وأضاف: "نتمنَّى من الدول والأنظمة السياسية أن تتحمل مسئوليتها في رفض كافة أشكال العدوان حول العالم، وما يحدث للشعب الفلسطيني من مجازر ومذابح لو تركت دون رادع، فسوف ينتظر العالم المعاصر مستقبلا شديد البؤس، وهذا ليس حديثا دبلوماسيًّا ولا سياسيًّا، ولكنه حديث من رجل يعيش في هذا العالم وينظر بعمق إلى مستقبله الذي يبدو مرعبًا إذا لم تكن هناك تدخلات دولية لإصلاح هذه السياسات العالمية".

شيخ الأزهر: نشعر بالحزن والأسى حيال التدخلات الخارجية في الشرق الأوسط

وأضاف شيخ الأزهر خلال استقباله السفير هولجر فريدريكو، سفير الأرجنتين لدى القاهرة، أنَّنا نشعر بالحزن والأسى حيال التدخلات الخارجية في الشرق الأوسط التي لا تريد لهذه المنطقة أن تستقرَّ، ونأسف على الفكر السياسي العالمي حينما ننظر لما أصاب العالم من فوضى في صناعة القرار العالمي، مضيفًا فضيلته: "ألا يستحق أطفال غزة ونساؤها وشيوخها من هذا العالم المجنون وسياساته المتهورة أن نأسى عليهم ونشعر بآلامهم، وتجريم كل ما يرتكب في حق الآلاف من هؤلاء الأبرياء من مذابح وجرائم وحشيَّة".

شيخ الأزهر يستقبل السفير الأرجنتيني

من جهته، أعرب السفير الأرجنتيني عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقدير بلاده لدور الأزهر الشريف في نشر قيم السلام العالمي والأخوة الإنسانية، مؤكدًا أن الدين والإيمان هما مفتاحا السلام للبشرية جمعاء.

