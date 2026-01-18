اتحاد شركات التأمين: الذكاء الاصطناعي قوة محركة لمستقبل إعادة التأمين

18 حجم الخط

أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أبرز محركات التحول في القطاعات المالية، وعلى رأسها صناعة التأمين وإعادة التأمين. ورغم الطبيعة التحفظية لهذا القطاع وارتفاع حساسيته للمخاطر والتنظيمات، فإن التطور المتسارع للتقنيات الرقمية يفرض واقعًا جديدًا لا يمكن تجاهله. ولم يعد السؤال المطروح هو هل سيتم تبني الذكاء الاصطناعي، بل متى وكيف يمكن استثماره بكفاءة وأمان.



دور الذكاء الاصطناعي في إعادة التأمين



وقال اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية، انه يسهم الذكاء الاصطناعي في إعادة التأمين عبر تحسين تقييم المخاطر، وتطوير نماذج الاكتتاب، وتعزيز دقة التسعير، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية. وتمكّن هذه التقنيات شركات إعادة التأمين من تحليل كميات ضخمة من البيانات المنظمة وغير المنظمة، بما في ذلك بيانات الطقس، وصور الأقمار الصناعية، والمطالبات التاريخية، وهو ما يتجاوز قدرات النماذج التقليدية.



الاكتتاب القائم على البيانات



أحدث الذكاء الاصطناعي تحولًا جوهريًا في عملية الاكتتاب، حيث أصبح بالإمكان بناء نماذج متقدمة تعتمد على التعلم الآلي لاكتشاف الترابطات الخفية بين المخاطر داخل المحافظ التأمينية. ويساعد ذلك في اختيار المخاطر بشكل أدق، وتخصيص شروط إعادة التأمين، وتسريع اتخاذ القرار، بما يعزز الربحية ويقلل زمن الاكتتاب.



التسعير وتحسين أداء المحافظ



تتيح نماذج الذكاء الاصطناعي تسعيرًا أكثر ديناميكية، خاصة في القطاعات سريعة التغير مثل المخاطر السيبرانية والطيران والتأمين البحري. كما تساعد في تحسين المحافظ وتخصيص رأس المال من خلال محاكاة سيناريوهات متعددة لقياس أثر كل اتفاقية على كفاية رأس المال ونسب الملاءة والعائد المتوقع، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل تشديد المتطلبات الرقابية.



إدارة المطالبات والكشف عن الاحتيال



يساعد الذكاء الاصطناعي في تسريع معالجة المطالبات وتحسين دقة تقييم الخسائر، إلى جانب تعزيز قدرات الكشف عن الاحتيال. وتشير دراسات حديثة إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يخفض مدفوعات المطالبات ونفقات تسوية الخسائر بنسب ملموسة، وهو ما ينعكس إيجابًا على النتائج الفنية لشركات إعادة التأمين.



الكوارث الطبيعية والتحديات التشغيلية



مع تزايد خسائر الكوارث الطبيعية عالميًا، تواجه شركات إعادة التأمين ضغوطًا غير مسبوقة نتيجة تدفق كميات هائلة من المطالبات غير المتسقة.

ويساعد الذكاء الاصطناعي في توحيد البيانات، وتحليلها بسرعة، وتقليل الاعتماد على المعالجة اليدوية، مما يحد من النزاعات ويُسرّع سداد المطالبات.



العلاقة بين شركات التأمين ومعيدي التأمين



أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل العلاقة بين شركات التأمين المباشر ومعيدي التأمين، لتتحول من مجرد نقل مخاطر إلى شراكة استراتيجية قائمة على تبادل البيانات والتحليلات. ويسهم ذلك في زيادة الشفافية، وتسريع المفاوضات، وتحسين تصميم المنتجات التأمينية.



التحديات ومتطلبات النجاح



رغم الإمكانات الكبيرة، لا تزال هناك تحديات تتعلق بجودة البيانات، وتعقيد التكامل مع الأنظمة القائمة، ونقص الكفاءات البشرية، وأمن البيانات. ويؤكد الخبراء أن العائق الحقيقي ليس التكنولوجيا، بل الخبرة والقدرة على فهم مخرجات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بشكل سليم.





وتابع اتحاد الشركات: إن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا مستقبليًا في قطاع إعادة التأمين، بل أصبح أداة استراتيجية قائمة بالفعل. والشركات التي تبادر بتبنيه وتطوير بيئة متكاملة من التكنولوجيا والكوادر البشرية ستحقق ميزة تنافسية مستدامة، بينما تتسع الفجوة سريعًا مع من يتأخر عن هذا التحول.

