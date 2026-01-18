الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

اتحاد شركات التأمين: الذكاء الاصطناعي قوة محركة لمستقبل إعادة التأمين

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
18 حجم الخط

أصبح الذكاء الاصطناعي أحد أبرز محركات التحول في القطاعات المالية، وعلى رأسها صناعة التأمين وإعادة التأمين. ورغم الطبيعة التحفظية لهذا القطاع وارتفاع حساسيته للمخاطر والتنظيمات، فإن التطور المتسارع للتقنيات الرقمية يفرض واقعًا جديدًا لا يمكن تجاهله. ولم يعد السؤال المطروح هو هل سيتم تبني الذكاء الاصطناعي، بل متى وكيف يمكن استثماره بكفاءة وأمان.


دور الذكاء الاصطناعي في إعادة التأمين
 

وقال اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الأسبوعية، انه يسهم الذكاء الاصطناعي في إعادة التأمين عبر تحسين تقييم المخاطر، وتطوير نماذج الاكتتاب، وتعزيز دقة التسعير، إضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية. وتمكّن هذه التقنيات شركات إعادة التأمين من تحليل كميات ضخمة من البيانات المنظمة وغير المنظمة، بما في ذلك بيانات الطقس، وصور الأقمار الصناعية، والمطالبات التاريخية، وهو ما يتجاوز قدرات النماذج التقليدية.


الاكتتاب القائم على البيانات


أحدث الذكاء الاصطناعي تحولًا جوهريًا في عملية الاكتتاب، حيث أصبح بالإمكان بناء نماذج متقدمة تعتمد على التعلم الآلي لاكتشاف الترابطات الخفية بين المخاطر داخل المحافظ التأمينية. ويساعد ذلك في اختيار المخاطر بشكل أدق، وتخصيص شروط إعادة التأمين، وتسريع اتخاذ القرار، بما يعزز الربحية ويقلل زمن الاكتتاب.


التسعير وتحسين أداء المحافظ


تتيح نماذج الذكاء الاصطناعي تسعيرًا أكثر ديناميكية، خاصة في القطاعات سريعة التغير مثل المخاطر السيبرانية والطيران والتأمين البحري. كما تساعد في تحسين المحافظ وتخصيص رأس المال من خلال محاكاة سيناريوهات متعددة لقياس أثر كل اتفاقية على كفاية رأس المال ونسب الملاءة والعائد المتوقع، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل تشديد المتطلبات الرقابية.


إدارة المطالبات والكشف عن الاحتيال


يساعد الذكاء الاصطناعي في تسريع معالجة المطالبات وتحسين دقة تقييم الخسائر، إلى جانب تعزيز قدرات الكشف عن الاحتيال. وتشير دراسات حديثة إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي يمكن أن يخفض مدفوعات المطالبات ونفقات تسوية الخسائر بنسب ملموسة، وهو ما ينعكس إيجابًا على النتائج الفنية لشركات إعادة التأمين.


الكوارث الطبيعية والتحديات التشغيلية


مع تزايد خسائر الكوارث الطبيعية عالميًا، تواجه شركات إعادة التأمين ضغوطًا غير مسبوقة نتيجة تدفق كميات هائلة من المطالبات غير المتسقة. 

ويساعد الذكاء الاصطناعي في توحيد البيانات، وتحليلها بسرعة، وتقليل الاعتماد على المعالجة اليدوية، مما يحد من النزاعات ويُسرّع سداد المطالبات.


العلاقة بين شركات التأمين ومعيدي التأمين
 

أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل العلاقة بين شركات التأمين المباشر ومعيدي التأمين، لتتحول من مجرد نقل مخاطر إلى شراكة استراتيجية قائمة على تبادل البيانات والتحليلات. ويسهم ذلك في زيادة الشفافية، وتسريع المفاوضات، وتحسين تصميم المنتجات التأمينية.


التحديات ومتطلبات النجاح


رغم الإمكانات الكبيرة، لا تزال هناك تحديات تتعلق بجودة البيانات، وتعقيد التكامل مع الأنظمة القائمة، ونقص الكفاءات البشرية، وأمن البيانات. ويؤكد الخبراء أن العائق الحقيقي ليس التكنولوجيا، بل الخبرة والقدرة على فهم مخرجات الذكاء الاصطناعي وتوظيفها بشكل سليم.

 

وتابع اتحاد الشركات: إن الذكاء الاصطناعي لم يعد خيارًا مستقبليًا في قطاع إعادة التأمين، بل أصبح أداة استراتيجية قائمة بالفعل. والشركات التي تبادر بتبنيه وتطوير بيئة متكاملة من التكنولوجيا والكوادر البشرية ستحقق ميزة تنافسية مستدامة، بينما تتسع الفجوة سريعًا مع من يتأخر عن هذا التحول.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اتحاد شركات التأمين المصرية اعادة التأمين الاصطناعي التأمين المصري الذكاء الاصطناع الذكاء الاصطناعي الكفاءة التشغيلية

مواد متعلقة

اتحاد الشركات: التأمين القائم على السلوك يعيد تشكيل نماذج تقييم الأخطار

اتحاد شركات التأمين يرصد أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي

حصاد نشاط وزارة الإسكان خلال أسبوع (فيديوجراف)

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025.. يشهد اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية.. يؤكد دعم مصر للبنان.. ويستقبل الوزير الأول للجزائر

أخبار الاقتصاد اليوم.. وزير المالية يعلن زيادة العملات التذكارية للمتحف الكبير..إعلان موعد زيارة بعثة صندوق النقد لمصر.. واردات القمح تسجل 10.9 ملايين طن خلال 10 أشهر

رئيس جماعة السينما الفلسطينية يحيى بركات: الإبادة الصهيونية نهج متواصل منذ اللحظة الأولى للاحتلال.. ونعيش مرحلة "العري الكامل للاحتلال" الذي ينفذ "مجزرة القرن" على مرأى ومسمع من العالم

رئيس جامعة القاهرة لـ"فيتو": لا مساس بمجانية التعليم.. ونعتزم إنشاء 3 أفرع دولية بالسعودية والإمارات وقطر.. "عبد الصادق": نسعى لإقامة جامعة خاصة على أرض 6 أكتوبر.. ولدينا 33 ألف طالب وافد

أخبار الاقتصاد اليوم: تراجع سعر جرام الذهب.. وزير المالية يكشف دور صفقة علم الروم في خفض المديونية.. البورصة تربح 42 مليار جنيه.. "نيسان" تقرر بيع مقرها الرئيسي
ads

الأكثر قراءة

قصة التجريدة المغربية.. هنا التاريخ

الإمام الأكبر: الأزهر يحمل مسؤولية وحدة الأمة ويسعى إلى جمع كلمة علمائها

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

تكليفات حاسمة من السيسي لـ رئيس هيئة قناة السويس

وزير الري أمام الشيوخ: نعتمد على الطائرات المسيرة في متابعة تطهير المجاري المائية

مصرع 3 عناصر شديدة الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 77 مليون جنيه

وزير الأوقاف العماني من العاصمة الجديدة: مصر بلد العلم الجامع لكل الاجتهادات

هيئة الدواء تحدد قواعد واشتراطات تركيب المستحضرات الصيدلية الدستورية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أضراره وحكم الشرع منه، كل ما تريد معرفته عن تريند اختبار "قوة الصداقة"

محمد مأمون الشناوي، عالم أزهري جمع بين الدعوة والإصلاح ووحدة المصريين

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

المزيد
الجريدة الرسمية