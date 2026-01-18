أجواء شتوية وزعابيب، هطول أمطار على مناطق متفرقة في الغربية (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت مدن وقرى محافظة الغربية اليوم الأحد، حالة من التقلبات الجوية الحادة وتأثر المحافظة برياح شديدة وأمطار متفرقة على فترات.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار متفاوتة الشدة قد تكون متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على بعض مناطق المحافظة مع احتمالية تساقط حبات البرد في بعض الأماكن إضافة إلى فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري

وفي هذا الإطار أعلنت محافظة الغربية رفع درجة الاستعداد والجاهزية القصوى بكافة المرافق الخدمية مع انعقاد غرف عمليات متابعة بمجالس المدن وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي طوارئ.

وأكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية الانتهاء من مراجعة موقف بلاعات الصرف الصحي بالشوارع ووضع المعدات في حالة استعداد كامل تحسبا لسقوط أمطار غزيرة أو سيول تنفيذا لتعليمات هيئة الأرصاد الجوية.

كما تابع المحافظ تمركز سيارات الأحياء والمدن وسيارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المواقع المتفق عليها مسبقا استعدادا للتعامل السريع مع تجمعات المياه.

ووجه محافظ الغربية بمراجعة جميع أعمدة الإنارة بالمراكز والمدن والأحياء والتأكد من عزلها جيدا وعدم وصول أي مصدر كهربائي لها حفاظا على أرواح المواطنين مع التأكيد على استمرار التيار الكهربائي وتوفير حلول بديلة خاصة للمنشآت الحيوية في حال انقطاعه.

وأكد المحافظ أن غرفة العمليات المركزية تعمل على مدار الساعة وتتلقى التقارير بشكل مستمر من غرف العمليات الفرعية مشيرا إلى استقبال شكاوى المواطنين المتعلقة بتراكم مياه الأمطار عبر الرقم 0403341233.

كما أصدر المحافظ توجيهاته بإلغاء جميع الإجازات لعمال الوحدات المحلية وانتشارهم بالشوارع والميادين لضمان سرعة التعامل مع تجمعات المياه مع التشديد على استنفار كافة أجهزة المحافظة.

ووجه رؤساء المراكز والمدن ونوابهم ورؤساء الوحدات القروية بالتواجد الميداني المستمر والتعامل الفوري مع أي طارئ بالتنسيق مع قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز والري،ط والحماية المدنية.

وأشار محافظ الغربية إلى أن الأجهزة التنفيذية نفذت خلال الأسابيع الماضية نماذج محاكاة عملية على أرض الواقع للتأكد من جاهزية المعدات والعمالة لمواجهة الأمطار والسيول المحتملة واتخاذ جميع الإجراءات الاستباقية اللازمة.

