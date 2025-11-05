هيئة الكتاب تنظم حفل توقيع أعمال محمد سلماوي في معرض الشارقة 2025

تنظم الهيئة المصرية العامة للكتاب، في الرابعة مساء غد الخميس، حفل توقيع خاص لمؤلفات الكاتب الكبير محمد سلماوي، الذي تم اختياره شخصية العام الثقافية في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025، وذلك بجناح الهيئة داخل المعرض، ويأتي هذا الحفل في إطار حرص وزارة الثقافة المصرية على تكريم رموز الابداع، والاحتفاء بهم، تعبيرا عن التقدير لإسهاماتهم.

تكريم محمد سلماوي

ويأتي هذا التكريم احتفاءً بمسيرة أدبية وثقافية حافلة تمتد لعقود، قدّم خلالها سلماوي أعمالًا أدبية متميزة في مجالات القصة القصيرة والرواية والمسرح والصحافة الثقافية، جعلت منه واحدًا من أبرز رموز الفكر والإبداع في العالم العربي.

ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور عدد من المثقفين والكتاب والإعلاميين العرب والمصريين، تقديرًا لما قدمه الكاتب من إسهامات فكرية وثقافية أثرت المشهد الأدبي العربي.

كما سيتم خلال الفعالية توقيع مجموعة من أبرز مؤلفاته الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومنها: "العفريتة"، و"ما وراء القمر"، و"المحطة الأخيرة"، و"مسيرتي" التي تمثل سيرة ذاتية توثق جانبًا من تجربته الحياتية والثقافية الغنية.

محمد سلماوي

ويُعد محمد سلماوي من الأسماء البارزة في المشهد الثقافي المصري والعربي، حيث شغل مناصب رفيعة في مؤسسات ثقافية وصحفية، وكان له دور مهم في دعم حرية التعبير وتعزيز مكانة الأدب العربي عالميًا.

وتميزت كتاباته بعمق إنساني وفكر نقدي يعكس وعيه بالتغيرات الاجتماعية والسياسية في الوطن العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.