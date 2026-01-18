زغلول صيام يكتب: عندما تصبح الكرة هدفا للفتنة بين مصر والمغرب.. التحقيق مطلوب وعقاب المخطئ.. وحكاية حوار ميدو بتاع القراءة على جزم اللاعبين في عهد المعلم حسن شحاتة!

18 حجم الخط

اليوم يُسدل الستار على بطولة الأمم الإفريقية التي استضافتها المملكة المغربية على مدار الأيام السابقة، وقدمت تنظيمًا أكثر من رائع للبطولة، وحقق منتخبنا الوطني المركز الرابع، وهو مركز (لا بأس به) قياسًا على مردود السنوات الماضية، مع تمنيات للمنتخب المغربي الشقيق بالفوز في لقاء اليوم أمام السنغال.

ورغم تحقيق هذا المركز، إلا أن البطولة خلفت أزمة كبيرة لا بد من أن يقوم العقلاء بحلها قبل أن تكبر البالونة وتكون قابلة للانفجار في أي لحظة، وهي الأزمة التي بسببها اشتعلت الأجواء بين المتعصبين من هنا وهناك، تجعل المستقبل غامضًا.



نعم، لدينا أخطاء ارتكبها الجهاز الفني، وعلينا الاعتراف بها قبل أن نوجه اللوم للجماهير المغربية التي لم تحترم النشيد الوطني لمصر أثناء مباراة تحديد المركز الثالث أمام نيجيريا.... علينا الاعتراف أن التوأم جزء من المشكلة، وأن عدم الاستعانة بهما في السنوات الماضية كان بسبب التخوف من تلك المشاكل التي قد تتسبب في أزمات للدولة، وليس لهما فقط.فعلوها وهم لاعبون وارتكبوها وهم مدربون، وبالتالي ليس هناك إلا كلمة واحدة لا بد أن تخرج من المهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري.... إما أن تتحكما في أعصابكما أو شكرًا!!كلمات لا تقبل الجدل، لأننا لا نتحدث عن نتائج أو بطولات، وإنما نتحدث عن علاقات بدول شقيقة.لم أذهب إلى دولة عربية إلا وأرى كل الحب في العيون لمصر والمصريين ودورها المحوري والهام في المنطقة العربية، وتذكر مواقف راسخة لمصر معهم تجعلنا نشعر بالفخر.. وعليه لا يجب أن نحول هذا الحب إلى كراهية بأفعال صبيانية....... نعم، الموضوع في بدايته ويمكن غلقه.لن أطيل الحديث في هذا الأمر.ماذا يقصد ميدو في حواره؟تابعت حوار الكابتن أحمد حسام ميدو مع الزميل والصديق أبو المعاطي ذكي في أحد برامج البودكاست، وهو يحسب للصديق في حوار مع نجم مثل ميدو، ولكن.أحيانًا الكابتن ميدو تأخذه الجلالة ويقول كلامًا لا يعرف مداه أو تأثيره، ومن ضمن ما قاله أن أرقام فانلات اللاعبين في حقبة المعلم حسن شحاتة كان يتم تغييرها، وقال لفظًا إنه فوجئ في إحدى المباريات بأن الكابتن حمادة صدقي، مدرب المنتخب وقتها، يطلب منه ارتداء فانلة رقم (5) بناءً على تعليمات الشيخ!!! ومن ضمن ما قاله أن الجهاز الفني كان يلم أحذية اللاعبين للقراءة عليها!!!سبحان الله، ماذا يريد أن يقول ميدو!!! هل يريد أن يقول إن الإنجازات التي حققناها كانت عن طريق الشيخ!!! وأنا من كنت قريبًا من الفريق لم أرَ مثل تلك الخزعبلات... وبعدين ميدو من بعد 2006 ـ وكانت في بداية فترة المعلم حسن شحاتة ـ لم يكن أساسيًا مع المنتخب!!!يعني مش كفاية واحد تسبب في أن كل جماهير بلد شقيق تقول إن بطولاتنا بالحكام... يقوم ميدو يطلع يقولك بالمشايخ!!لا حول ولا قوة إلا بالله

