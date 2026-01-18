الأحد 18 يناير 2026
أخبار مصر

مصر والصين يوقعان اتفاقية لتوطين صناعة منظومات ربط الطاقة الكهربائية على الشبكة القومية

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء
أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن قطاع الكهرباء يواصل العمل في إطار خطة متكاملة لنقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعة، وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص.

خطة وزارة الكهرباء لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة

جاء ذلك خلال حضوره مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة كيميت المصرية وبين شركة تبيا الصينية للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة ونقل وتوطين صناعة منظومات ربط الطاقة الكهربائية على الشبكة القومية للكهرباء وإقامة أول مصنع فى مصر لإنتاج "Inverters".

وأكد وزير الكهرباء أن الدولة توفر كافة أوجه الدعم الممكنة لتشجيع القطاع الخاص، والعمل على زيادة مشاركته والاعتماد عليه من خلال الشراكات الناجحة فى مجالات توطين الصناعة، وتعزيز الرؤية الخاصة بتعظيم العوائد من المواد الخام من خلال الصناعات التحويلية، وكذلك تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة منخفضة الكربون.

توجه الدولة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا

وأشار إلي حرص الوزارة على دعم وتعزيز تبادل الخبرات مع الدول المتقدمة، مرحبا بالتعاون مع الشركاء الصينيين في ضوء الشراكة القوية بين البلدين، موضحا أن هذه الزيارة كانت فى إطار توجه الدولة لتوطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة ودعم وتطوير الشبكة الكهربائية وتشجيع ومساندة القطاع الخاص لمواصلة الدور المنوط به فى كافة المجالات، سيما توطين صناعة المهمات الكهربائية.

جاء ذلك في إطار توجه الدولة نحو حلول الطاقة النظيفة، والاعتماد عليها فى مزيج الطاقة، وفى ضوء الشراكة والتعاون مع الجانب الصيني لتوطين صناعة المهمات الكهربائية، وبطاريات تخزين الطاقة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة فى دعم وتطوير الشبكة، وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الإضافية من الطاقات المتجددة، وضمان استدامة إمدادات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح فى مزيج الطاقة لتأمين استقرار الشبكة الموحدة، وفى ختام زيارته الحالية إلى الصين.

