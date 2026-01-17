اليوم، قطع الكهرباء عن 13 منطقة بالشروق ومزارع طريق القاهرة السويس الصحراوي

18 حجم الخط

أعلن جهاز مدينة الشروق فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق اليوم السبت من الساعة 10:00 صباحًا وحتى الساعة 2:00 ظهرا وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية وتحسين كفاءة الشبكة.

وأكد الجهاز أن المناطق المتأثرة هي (قصر سمير تحسين – أندلسية – جراندا – الفتح – مكسيم – BDH – وادي المسك – جرين فالي – سيراميكا كليوباترا – القاهرة – الحلواني – جراتا – المباني) ومزارع طريق القاهرة – السويس الصحراوي.

وفي سياق آخر أجرى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارة لمحافظة البحيرة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، والتأكد من جودة التشغيل والصيانة وحماية الأصول، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.



رافقه خلال الزيارة كل من؛ الدكتور الرئيس التنفيذي لـجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، والسيد المهندس رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس نائب رئيس وحدة إدارة المشروعات (PMU) بالوزارة، إلى جانب ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة وممثلي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.



بدأت الجولة بتفقد المعمل المركزي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة البحيرة، حيث تضم منظومة المعامل معملًا مركزيًا، و33 معملًا فرعيًا لمياه الشرب، و27 معملًا فرعيًا للصرف الصحي، بالإضافة إلى 23 معملًا متنقلًا تغطي مختلف مناطق المحافظة.



واطلع نائب الوزير على منظومة العمل داخل المعمل المركزي، وما تضمه من أجهزة تحليل متطورة لمراقبة جودة مياه الشرب، والتأكد من مطابقة النتائج للمواصفات القياسية والمعايير الصحية المعتمدة.



وأكد أهمية الاستدامة البيئية في جودة المياه، مشددًا على أن جودة المياه تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وأن كفاءة تشغيل المعامل واستدامة الأصول تمثل ركيزة أساسية في تقديم خدمات آمنة ومستقرة، مع التأكيد على أهمية التعاون مع الجامعات والمصانع لرفع القدرات الفنية وربط البحث العلمي بالتطبيق العملي.



ثم تفقد نائب الوزير مركز التدريب الإقليمي، حيث اطلع على قاعات التدريب ومدى جاهزيتها، والبرامج التدريبية المقدمة للكوادر الفنية لتطوير مهاراتهم العملية والتقنية في مختلف مجالات قطاع المياه والصرف الصحي. كما تفقد مكتبة المركز، التي تضم عددًا كبيرًا من الكتب والمراجع المتخصصة، بما يدعم الجانب العلمي والتدريبي للعاملين ويسهم في رفع كفاءتهم المهنية.



وقام نائب الوزير بعد ذلك بزيارة المدرسة الثانوية الفنية الصناعية لمياه الشرب والصرف الصحي بدمنهور، والتي تعمل بنظام الثلاث سنوات، وتضم ثلاثة مبانٍ تعليمية مجهزة لتأهيل الطلاب في مختلف التخصصات الفنية المرتبطة بقطاع المياه والصرف الصحي.

