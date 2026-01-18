الشيوخ يحيل طلبات مناقشة عن التغيرات المناخية وأزمة ورد النيل للجنة الزراعة

18 حجم الخط

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فؤاد، على إحالة طلبات مناقشة عامة بشأن مشكلات التغيرات المناخية ودور السد العالي، وأزمة انتشار ورد النيل في الترع والمصارف وتأثيره على المياه، والمناقشات التي تمت خلال الجلسة العامة، وتعقيب الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إلى لجنة الزراعة لدراسته وإعداد تقرير بشأن للعرض على المجلس.

مناقشة أزمة التغيرات المناخية وارتفاع سطح البحر

وشهت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تعقب الأعضاء على مشكلة التغيرات المناخية، وسط مطالب بوجود خطة واضحة للتعامل مع الأزمة، وكذلك المشكلة المتعلقة بانتشار ورد النيل، وسبل الاستفادة منه.

وخلال الجلسة أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن الوزارة تعتمد بشكل أساسي على تكنولوجيا متطورة لإدارة المنظومة المائية، مشيرًا إلى أن مركز التنبؤ التابع يعتمد على صور الأقمار الصناعية (الستلايت) بنسبة دقة تصل إلى 95%.

إدارة المياه في مصر تتطلب دقة فائقة

وأشار أمام جلسة الشيوخ، إلى أن إدارة المياه في مصر تتطلب دقة فائقة، حيث إن المياه التي يتم صرفها من السد العالي تستغرق أسبوعين حتى تصل إلى وجهتها النهائية، وهو ما يستلزم عملية رصد لحظي وصرف فوري للمياه لضمان توزيعها بكفاءة.

وشدد سويلم على أن التعامل مع الموارد المائية يتم وفق حسابات دقيقة للغاية، مؤكدًا أن أي خطأ في تقدير الحسابات قد يتسبب في أمور غير محمودة.

تحديث الخرائط المائية يوميًا

وأكد وزير الري، أن الوزارة تعمل على تحديث الخرائط المائية يوميًا باستخدام صور الأقمار الصناعية للوقوف على احتياجات المقننات المائية بدقة، لافتًا إلى أن أحد أكبر التحديات التي تواجه الوزارة هو التعامل مع منظومة "الزراعة الحرة" في ظل غياب خطة واضحة تلزم المزارعين بتركيب محصولي محدد، مما يضطر الوزارة لمواكبة هذه المتغيرات لضمان وصول المياه لكافة الأراضي الزراعية.

متابعة أعمال تطهيرات المجارى المائية

وفيما يتعلق بمتابعة أعمال تطهيرات المجارى المائية (نهر النيل والترع والمصارف) أكد أنها تتم بميزانية سنوية تصل إلى حوالى ١١٤٠ مليون جنيه سنويًا، مع تركيز أعمال التطهيرات على النقاط الساخنة بشبكة الترع، ويتم إزالة ١.٧٠ مليون م٣/سنة من المخلفات من داخل الترع، وإزالة ٢.٦٠ مليون م٣/سنة من المخلفات من داخل المصارف.

رصد ومتابعة ورد النيل بالمجارى المائية

وأشار إلى أنه يتم رصد ومتابعة ورد النيل بالمجارى المائية من خلال استخدام تطبيق تم إنشاؤه على منصة Google Earth Engine، وأيضًا استخدام صور الأقمار الصناعية المجانية وتحليلها لتصنيف الحشائش المائية، واستخدام المنصة الرقمية Digital Earth Africa لمتابعة انتشار ورد النيل بشكل فوري.

استخدام "الدرون" في متابعة الحشائش المائية

وأكد وزير الري، استخدام المجسات المركبة على الطائرات بدون طيار "الدرون" في متابعة الحشائش المائية حيث تم تدريب المختصين بالوزارة على طرق إستخدام هذه الطائرات.

وأشار إلى إعداد قاعدة بيانات لمتابعة أعمال تطهير الترع، بالإضافة لقيام مركز التدريب الاقليمى للموارد المائية والرى عقد العديد من البرامج التدريبية للسيدات فى مجال تدوير نبات ورد النيل والاستفادة منه فى إنتاج منتجات ومشغولات يدوية متميزة، حيث تم تنفيذ (٢٠) نشاط تدريبى بمقر مركز التدريب وفروعه بالمحافظات شارك بها (٦٣٨) من سيدات المجتمع المدني وروابط مستخدمي المياه على مستوى محافظات الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.