رئيس مجلس الشيوخ يحيل مشروع قانون المستشفيات الجامعية للجنة التعليم

أحال المستشار عصام الدين فريد رئيس مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس، رسالة رئيس مجلس النواب بشأن مناقشة مشروع قانون رقم 19 لسنة 2018 بشأن المستشفيات الجامعية، إلى لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

طلبات مناقشة

وتشهد جلسة اليوم تحديد موعد المناقشة لطلبي مناقشة عامة مقدمين من:

1. العضو عماد خليل وأكثر من عشرين عضوا، بشأن "استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ، وآليات إدارة الفيضان من خلال منظومة إدارة السد العالي".

2. العضو محمود صلاح وأكثر من عشرين عضوا بشأن "الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف، وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة."

