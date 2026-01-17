وزير الشباب يخفض التكاليف المالية للكشف الطبي على الرياضيين

18 حجم الخط

أعلن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تخفيض التكاليف المالية الخاصة بإجراءات الكشف الطبي والكود الطبي للرياضيين، وذلك داخل وحدات الطب الرياضي التابعة للوزارة في مختلف المحافظات والبالغ عددها 17 وحدة، إلى جانب القوافل الطبية، بما يضمن الوصول إلى أكبر عدد من الرياضيين بمختلف المحافظات، وبما يسهم في التخفيف عن كاهل اللاعبين والأندية والهيئات الرياضية.

وزير الشباب والرياضة يخفض التكاليف المالية للكشف الطبي على الرياضيين

ويأتي ذلك في إطار تنظيم مشاركة الرياضيين في بطولات الجمهورية بمختلف المسابقات وفي كافة الألعاب الرياضية، ولمختلف الفئات العمرية، بما يضمن جاهزية اللاعبين طبيًا وفقًا للضوابط المعتمدة.

وطبقًا للقرار الوزاري تلتزم كافة الهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية، والشركات العاملة في مجال الخدمات والاستثمار الرياضي، وأندية شركات المصانع وأندية الوزارات والاتحادات النوعية، بتطبيق الكود الطبي الموحد للكشوفات الطبية وفق مستويات محددة تتناسب مع نوع ومستوى المشاركة الرياضية، فقد تم اعتماد ٤ مستويات وهي:

المستوى الأول للممارسة العامة، ويشمل الأنشطة الرياضية داخل الهيئات التي لا تندرج ضمن المنافسات عالية الأداء دون اشتراط فحوصات مسبقة، مع الالتزام بإجراءات السلامة العامة وإلزام الهيئات بالتجهيزات الطبية ومنها وجود عيادة طبية مزودة بكافة المتطلبات الطبية ومنها أجهزة الانعاش القلب وغيرها من الإسعافات الأولية.

المستوى الثاني للأكاديميات والمراكز التدريبية بتكلفة تتراوح من 200 إلى 250 جنيهًا، ويشمل التاريخ الطبي للاعب والعائلة، والكشف الإكلينيكي، والفحوصات الباطنية، ورسم القلب الكهربائي، وصورة دم كاملة.

المستوى الثالث لبطولات الجمهورية والاتحادات بتكلفة تتراوح من 400 إلى 500 جنيه، ويشمل جميع فحوصات المستوى الثاني بالإضافة إلى موجات صوتية على القلب (إيكو). والمستوى الرابع للاعبي المنتخبات القومية، ويشمل جميع فحوصات المستوى الثالث، بالإضافة إلى رسم قلب بالمجهود لضمان الجاهزية الصحية الكاملة أثناء التدريب والمنافسات.

وتبلغ مدة صلاحية التحاليل والكشف الطبي عامًا كاملًا، كما يصلح الكشف الطبي للاعب الذي يمارس أكثر من لعبة رياضية، وفقًا للضوابط المعتمدة.

