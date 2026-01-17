"الممر الأخير" رواية جديدة للكاتبة شيرين وحيد في معرض القاهرة للكتاب

18 حجم الخط

تصدر الكاتبة شيرين وحيد روايتها الجديدة "الممر الأخير" خلال النسخة القادمة من معرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير 2026، وتعد إضافة متميزة لإنتاجها الأدبي.

تتناول الرواية موضوعات درامية عميقة تنتمى لقصص الرعب النفسي من خلال أحداث مشوقة.

تحكي أحداث الرواية قصة "دينا" التى تمر بتجربة نفسية وإنسانية معقدة تبحث فيها عن نفسها.

الكاتبة لها العديد من المقالات الأدبية والنفسية، وتتميز كتاباتها بالتنوع بين السرد الأدبي والتأمل النفسي والإحساس العميق.

يشار إلى أنه سبقت "الممر الأخير" روايتان بارزتان لشيرين وحيد، حيث أصدرت رواية "لمبة جاز" في عام 2024، ورواية "أوراق الياسمين" في عام 2025.

يأتي صدور "الممر الأخير" في توقيت مهم مع انطلاق المعرض الدولي، الذي يجذب ملايين الزوار سنويًا.

