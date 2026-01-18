شعبة المستوردين تكشف توقعاتها لـ أسعار اللحوم والدواجن قبل رمضان

18 حجم الخط

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بالشعبة العامة للمستوردين في الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسواق المصرية تشهد حاليًا حالة من الاستقرار النسبي في أسعار اللحوم والدواجن والسلع الأساسية، رغم التحديات الاقتصادية وزيادة معدلات الطلب الموسمي مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

تكاليف الأعلاف والنقل وراء تحركات أسعار الدواجن

وأوضح بشاي في بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن المؤشرات المتاحة حتى نهاية يناير 2026 تعكس توازنًا مقبولًا بين العرض والطلب، مشيرًا إلى أن أسعار الدواجن البيضاء تدور حول 81.5 جنيهًا للكيلو للمستهلك، وهي مستويات قريبة من أسعار مطلع يناير مع فروق طفيفة بين المحافظات وفقًا لقنوات التسويق.

وأضاف أن أسعار اللحوم تشهد بدورها استقرارًا نسبيًا، حيث يبلغ سعر الكندوز الكبير نحو 355 جنيهًا للكيلو، ويتراوح الكندوز العادي بين 400 و410 جنيهات، فيما تستقر أسعار البلدي والبتلو حول 420 جنيهًا بحسب نوع القطعة وجودتها.

وأشار رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين إلى أن مقارنة الأسعار الحالية بما قبل رأس السنة 2026 تُظهر تحركات محدودة وغير حادة، موضحًا أن أسعار الفراخ البيضاء سجلت ارتفاعًا تدريجيًا خلال النصف الثاني من ديسمبر 2025 قبل أن تستقر خلال يناير الجاري، كما أن أسعار اللحوم البقرية لم تشهد قفزات غير مبررة.

ولفت بشاي إلى أن تكاليف الإنتاج، وعلى رأسها أسعار الأعلاف والنقل واللوجستيات، تمثل العامل الأبرز وراء الارتفاعات المتقطعة، إلى جانب تأثيرات التضخم على مدخلات الإنتاج. في المقابل، ساهم تحسن المعروض المحلي ومنح تراخيص لمزارع جديدة للدواجن والماشية في تخفيف الضغوط السعرية وتعزيز الاستقرار.

زيادة طلب موسمية قد تدفع الأسعار لارتفاع طفيف

وشدد على أن التوقعات لشهر رمضان تشير إلى زيادة طلب موسمية قد تدفع أسعار السلع لارتفاع طفيف، لكنه أكد أن هذه الزيادات ستكون محدودة طالما ظل المعروض المحلي مستقرًا واستمرت جهود دعم الإنتاج.

وأكد أن الأسواق لا تشهد زيادات حادة أو غير مبررة، وأن حركة الأسعار الحالية طبيعية وتعكس توازنات العرض والطلب.

