اتحاد الغرف يتوقع انخفاض سعر الزيت والسكر خلال الفترة المقبلة

توقع الدكتور علاء عز مستشار رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، انخفاض أسعار السلع الغذائية خلال الفترة المقبلة في السوق المحلي.

رصد أسعار السلع والرصيد الاستراتيجي

جاء ذلك خلال التقرير الذي أصدره اتحاد الغرف اليوم الأحد 4 يناير 2025، يتضمن رصد أسعار السلع الأساسية والرصيد الاستراتيجي في 31 ديسمبر 2025، والتوقعات المستقبلية خلال عام 2026.

أسعار السلع الأساسية خلال 2025

وأوضح «عز» إنه خلال عام 2025 انخفضت أسعار الجملة للقمح والدقيق والسكر والذرة والأرز والفول المستورد والدواجن والبيض، مع ثبات أسعار اللحوم والألبان، فضلًا عن ارتفاع الفول البلدى وزيت العباد والصويا.

توقعات بانخفاض سعر زيت العباد والصويا

وقال إنه من المتوقع انخفاض سعر زيت العباد والصويا خلال الأسبوع المقبل، نظرا لورود عدة سفن خلال الأيام الماضية مع انخفاض الأسعار العالمية.

اقتراح فتح باب تصدير السكر مع استمرار انخفاض سعره

كما توقع «عز» استمرار انخفاض أسعار السكر نظرا لشراء الشركة القابضة لكميات كبيرة من الإنتاج المحلى، مقترحًا إعادة فتح باب التصدير للسكر الأبيض نظرا للأرصدة الكبيرة الموجودة وعدم وجود مساحات للتخزين بالمصانع الى جانب تكلفة تمويل هذا الرصيد الضخم.

التوقعات المستقبلية لعام 2026

وعن التوقعات المستقبلية لأسعار السلع عالميًا خلال عام 2026، قال الدكتور علاء عز إن هناك توقعات بانخفاض سنوي، إذ يتوقع البنك الدولي أن تنخفض أسعار السلع الغذائية بنحو 7% خلال عام 2026، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ 6 سنوات.

مخزون السلع عالميًا

وفيما يخص مخزون السلع عالميًا، أوضح أنه من المتوقع أن يصل مخزون الحبوب العالمية إلى رقم قياسي قدره 898.7 مليون طن بحلول نهاية عام 2026، مما يضمن عرضًا مريحًا في الأسواق.

وأكد «عز» أن المشكلة الوحيدة هي إذا تفاقمت الظروف الإقليمية مرة أخرى ستكون في تكلفة التأمين ان وجد، ويمكن التوقف عن الاستيراد من تلك المناشئ مؤقتا إذا تفاقم الأمر نظرا لوفرة الأرصدة الحالية

