بعد تشكيل هيئات مكاتبها، تعرف على مهام اللجان النوعية بمجلس النواب

تستعد اللجان النوعية بمجلس النواب لبدء مهامها بعدما شهد الأسبوع المنقضي تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب، والبالغ عددها 25، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت الأربعاء الماضي.

اجتماعات وضع خطة عمل اللجان النوعية بمجلس النواب

ومن المقرر أن تبدأ اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعات، لاعتماد خطة عملها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث.

نظام عمل اللجان النوعية بمجلس النواب

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب أسلوب عمل اللجان النوعية، حيث نصت المادة 45 على: تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادى، الموضوعاتِ التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسبابَ المبررة لهذه المناقشة، والجوانبَ التى تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.

دراسة ما يحال للجان النوعية من موضوعات

كما تنص المادة 46 على: تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو الاقتراحات بقوانين، أو القرارات بقوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقًا لأحكام هذه اللائحة.

متابعة الأثر التشريعي للقوانين الصادرة

وجاء في المادة 47 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب النص على: تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تقوم بدراسة الأثر التشريعى لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرًا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها.



ومنحت اللائحة اللجان النوعية في متابعة عمل الحكومة فيما يتعلق باختصاصاتها، وفقا لما نصت عليه المادة 48: تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كلٍّ من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.

كما تضمنت اللائحة حق الحكومة في استطلاع رأي اللجان في أي مسألة بحدود اختصاص كل لجنة.

وفي هذا الشأن نصت المادة 49 على: لرئيس الحكومة ولغيره من أعضائها، أن يستطلعوا رأى اللجان النوعية فى المسائل التى تتعلق بمشروعات الخطة أو الموازنة العامة للدولة، أو فى شأن مشروع قانون أو مشروع قرار أو أى موضوع يدخل بحثُه فى اختصاصها، وذلك قبل الموافقة عليه أو إصداره أو تنفيذه. وللوزير أن يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة لاستشارتها فى أمر عاجل. ويدعو رئيس المجلس اللجنة إلى الاجتماع فى الأحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين، وتحيط اللجنة رئيس المجلس بتقرير عما جرى فى هذا الاجتماع.

كما تنص المادة 50 على: لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس، الاجتماعَ بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة فى نطاق عملها، للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة.

وتحيط اللجنةُ رئيسَ المجلس علمًا بما يجرى فى هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.

