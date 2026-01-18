الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر جرام الذهب صباح اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

الذهب
الذهب
18 حجم الخط

سعر جرام الذهب، استقر سعر جرام الذهب، خلال بداية حركة تعاملات اليوم الأحد 18 يناير 2026، وسط متابعة مستمرة يقدمها موقع “فيتو” لآخر مستجدات سوق الصاغة وفق التحديثات المحلية.

آخر تطورات أسعار الذهب

  • سعر جرام الذهب عيار 24: سجل نحو 7030 جنيها للجرام.
  • سعر جرام الذهب عيار 21: بلغ نحو 6150 جنيها للجرام.
  • سعر جرام الذهب عيار 18: وصل إلى 5270 جنيها للجرام.
  • سعر الجنيه الذهب: سجل 49240 جنيها في محلات الصاغة. 

الذهب كأصل استثماري مهم

ويُعد الذهب أحد أبرز وسائل الادخار والاستثمار، إذ يفضله الأفراد كملاذ آمن في ظل التقلبات الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم.

وتتعدد أشكال الذهب المتداولة في السوق المحلية بين المشغولات الذهبية والسبائك والجنيهات، فيما تتحدد أسعاره بمجموعة من العوامل، أهمها السعر العالمي للأوقية، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وحركة العرض والطلب.

مكانة الذهب في السوق المصرية

يحظى الذهب بقيمة خاصة لدى الأغلبية، فهو ليس مجرد مصدر للزينة فقط، بل وسيلة فعالة للادخار وأداة استثمارية آمنة، خصوصًا مع تزايد التحديات الاقتصادية.   

ودفع ارتفاع التضخم الكثير من المواطنين إلى شراء الذهب للحفاظ على قيمة أموالهم وتحقيق قدر من الاستقرار المالي.

أبرز أنواع الذهب المتداولة في مصر

-المشغولات الذهبية: غالبًا ما تصنع من عيار 21 و18، وتستخدم للزينة والهدايا.

-السبائك الذهبية: ذهب خام يفضلها المستثمرون.

-الجنيهات الذهبية: وزنها 8 جرامات من عيار 21، وتُستخدم في الادخار والاستثمار.

سعر الذهب اليوم 
سعر الذهب اليوم سعر الذهب

الذهب عالميا واتجاهات الأسواق في 2026

كما يتوقع محللون اقتصاديون أن يشهد سوق الذهب العالمي خلال العام 2026 حالة من التقلبات المستمرة، مدفوعة بالسياسات النقدية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، ويظل الذهب مرشحًا للحفاظ على مكانته كأحد أهم الأصول الدفاعية التي يلجأ إليها المستثمرون في أوقات عدم اليقين، خصوصًا مع احتمالات تذبذب أسعار الفائدة العالمية واستمرار التحديات الاقتصادية. 

عوامل تؤثر في السعر العالمي وانعكاسها على السوق المصرية

أي تغييرات في السعر العالمي للأوقية ستنعكس بشكل مباشر على السوق المصرية، نظرًا لارتباط سعر الذهب في مصر بالسوق الدولي وسعر صرف الدولار، وفي حال استمرار الضغوط التضخمية عالميًّا، أو اتجاه البنوك المركزية إلى سياسات توسعية، فمن المتوقع أن يدعم ذلك ارتفاع سعر الأوقية، وهو ما سيؤدي إلى موجة جديدة من التحركات السعرية داخل السوق المحلية، سواء في المشغولات أو السبائك والجنيهات الذهبية.

اسعار الذهب اليوم 
أسعار الذهب اليوم 

تأثير الأسعار العالمية على قرارات الاستثمار والادخار في مصر

جدير بالذكر أنه مع أي صعود عالمي في أسعار الذهب، فمن المرجح أن يتزايد الاهتمام بالذهب كأداة ادخار واستثمار بديلة، خصوصًا في ظل عدم استقرار أسواق العملات والأصول الأخرى، ويؤدي ذلك عادة إلى ارتفاع الطلب المحلي على السبائك والجنيهات تحديدًا، مما يعزز اتجاه الأسعار للصعود داخل السوق المصرية حتى وإن كانت وتيرة الارتفاع العالمي محدودة، هذا التفاعل بين السعر العالمي والطلب المحلي قد يجعل عام 2026 عامًا نشطًا وحيويًا في سوق الذهب المصري.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الذهب الجنيه الذهب التوترات الجيوسياسية الجنيهات الذهبية الجنيهات الذهب الذهب عيار 24 الذهب عيار 21 الذهب عيار 18 الذهب اليوم

مواد متعلقة

الهيئة العامة للاستثمار ومجلس تنمية تجارة هونج كونج يبحثان فرص الاستثمار في قطاع الغزل والنسيج

وزير قطاع الأعمال: استراتيجية جديدة تستهدف تعظيم العائد وزيادة التنافسية ودعم النمو المستدام

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت

أخبار الاقتصاد اليوم: الذهب يستقر بحركة البيع والشراء.. عطل فني يضرب منصة إكس.. موعد صرف مرتبات يناير 2026.. خطوات استيراد سيارة بدون جمارك.. حجم سوق مستحضرات التجميل بمصر

سعر جرام الذهب في محلات الصاغة اليوم الجمعة، عيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر جرام الذهب صباح اليوم، عيار 21 وصل لهذا المستوى

سعر صرف الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

طلاب الشهادة الإعدادية بالدقهلية: امتحان الجبر والإحصاء صعب (فيديو وصور)

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

حبس سوداني بتهمة التحرش بطفلة سودانية بالطالبية

استعان بـ "شات جي بي تي" للهروب من العقوبة، مفاجآت في تفريغ هاتف المتهم بهتك عرض أطفال دار أيتام

"والدة المتهم اعترفت عليه"، محامي أسرة عروس المنوفية يكشف مفاجآت جديدة في القضية (فيديو)

وكيل الشيوخ: ارتفاع منسوب سطح البحر يهدد بغرق أجزاء من الدلتا وتملح الأراضي

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وارتفاع المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل استطلاع هلال شعبان، ما المراد برؤية الهلال في الشريعة الإسلامية وبم تثبت

الأزهر: الإسراء والمعراج محطة إيمانية لتفكيك خطاب التطرف وترسيخ قيم السلام والتعايش

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية