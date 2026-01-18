جنايات دمنهور تبدأ محاكمة المتهم بالتحرش بـ"طفلة الدلنجات"

18 حجم الخط

​تنظر محكمة جنايات دمنهور (الدائرة السابعة)، برئاسة المستشار الدكتور سامح عبد الله، اليوم الأحد، أولى جلسات محاكمة سائق "توكتوك" في العقد الخامس من عمره، لاتهامه بالتحرش بطفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها، في واقعة صادمة أثارت غضبًا واسعًا بمركز الدلنجات في محافظة البحيرة.

مرافعة النيابة العامة

و​تستمع المحكمة خلال جلسة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة، برئاسة المستشارين يوسف القوصي وأحمد سامح، لعرض أدلة الثبوت ضد المتهم في القضية التي تحولت إلى قضية رأي عام، نظرًا لبشاعة الجرم المرتكب بحق طفلة في عمر الزهور.

​ خيانة الأمانة في رحلة العودة

​تعود أحداث الواقعة إلى بلاغ تلقاه اللواء محمود هويدي، مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة الدلنجات، حيث تقدمت ربة منزل ببلاغ يتهم السائق المدعو "م. ج" (47 عامًا) بالتحرش بنجلتها البالغة من العمر 5 سنوات.

وأشارت الأم في بلاغها إلى أن الطفلة كانت تستقل "التوكتوك" مع المتهم لتوصيلها من "الدرس" إلى منزلها، وعند وصولها أخبرت والدتها بتعرضها للتعدي والتحرش من قبل السائق، وهو ما دفع الأسرة للجوء الفوري للقضاء.

​ القبض على المتهم واعترافاته

و​تمكن ضباط وحدة مباحث الدلنجات، برئاسة المقدم علي شاكر، من إلقاء القبض على المتهم عقب تقنين الإجراءات، وبمواجهته أمام النيابة العامة، أدلى المتهم باعترافات تفصيلية تفيد بارتكابه الواقعة، وبناءً عليه تقرر إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات التي بدأت أولى جلساتها اليوم للفصل في مصيره.

