بيان من أعضاء One Direction بشأن وفاة ليام باين، ورسالة مؤثرة من زين مالك

وفاة ليام باين ، أصدر أعضاء فرقة One Direction، هاري ستايلز، ولوي توملينسون، ونايل هوران، وزين مالك، بيان مشترك حول وفاة عضو الفريق ليام باين.

وجاء في البيان، الذي نشر عبر الصفحات الرسمية لفريق One Direction، على مواقع التواصل الاجتماعي: "لقد دمرنا خبر وفاة ليام تمامًا.. ومع مرور الوقت، سيكون هناك المزيد لنقوله.. ولكن في الوقت الحالي، سنخصص بعض الوقت للحزن، واستيعاب فقدان شقيقنا، الذي أحببناه كثيرًا.. ستظل الذكريات التي شاركناها معه عزيزة إلى الأبد.. في الوقت الحالي، أفكارنا مع عائلته، وأصدقائه، والمعجبين، الذين أحبوه معنا..سنفتقده بشدة.. نحن نحبك يا ليام".

زيت مالك ينعى ليام باين

كما كتب زين مالك، معلقًا على وفاة ليام باين، عبر صفحته الرسمية، على موقع “إنستجرام”، قائلًا: "ليام، وجدت نفسي أتحدث إليك بصوت مرتفع، أشعر أنه ما زالت توجد محادثات بيني وبينك لأحدثك وأنت حي، لن أنسى حينما أحتجت إلى منزل، وأنا بعمر الـ 17، وكيف اهتممت بي بالرغم أنني أكبر منك عمرًا، لكنك لطالما كنت من يهتم بي.. كنت شجاع، ولا تخاف، وصادق، ولا تخاف بأن تخبر الشخص بأنه مخطئ، أحببت هذه الصفة بك، بالرغم من أننا تقاتلنا بسببها بعض الأحيان.

واستكمل زين بيانه قائلًا: "أما بمجال الموسيقى كنت أنت الأفضل، كنت أنا مبتدئ، وأنت من البداية موسيقي محترف، كنا دائمًا نعتمد عليك بالمسرح لقيادة السفينة للطريق الصحيح، لقد خسرت أخ، أنا مستعد بالتضحية بكل شيء لأحضنك لمرة أخيرة، وأخبرك كم أنا أحبك، وأحترمك، سأحتفظ بذكرياتي معك للأبد بقلبي.. لا توجد كلمات تصف كم أنا محطم لخسارتك، أتمنى انك بمكان أفضل الآن، وأن تعرف كم أنت محبوب، أحبك يا آخي.

لوي توملينسون يعلق على وفاة ليام باين

فيما علق لوي توملينسون، قائلًا: "انا محطم لخسارة أخي، الذي كنت أتطلع له كل يوم، ليام كان مضحك وصاحب روح طيبة.. حينما قابلته كان بعمر الـ 1،6 وأنا كنت 18 وكبرنا معًا.. كفنان كان كاتب، ومغني مميز، وكنا نتناقش بعودة الفرقة.. وبالنسبة لي كان ليام جزءًا مهمًّا جدًّا لـ ون دايركشن.. رسالة لـ ليام إذا كان يستمع، أنا محظوظ جدًّا لمعرفتك، وأنا أعاني بفكرة وداعك، كنت أتمنى أن نتشارك على المسرح مرة أخرى.. وإذا احتاجني ابنك بيير، فلتعلم أنني سأكون عمًّا رائعًا له، وسأخبره بأن والده شخص عظيم.. كنت أتمنى أنني امتلكت الفرصة لوداعك، وأخبارك كم أحبك.. بيانو أخي أحبك أرقد بسلام.

تقارير الشرطة ترجح انتحار ليام

وذكرت عدد من التقارير الصحفية، تفاصيل جديد، تتعلق بوفاة المغني البريطاني ليام باين، أبرزها أن التحقيقات الأولية للشرطة الأرجنتينية، تشير إلى وفاة المغني بعد سقوطه من الطابق الثالث، مع وجود ترجيحات مبدئية حول انتحاره، وفقًا لبيان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأمن، الذي صدر بعد وفاته بساعات قليلة.

بلاغ للشرطة من أمن الفندق بسبب ليام باين

وكشفت التقارير الصحفية، عن مفاجأة كبيرة، وهي أن عامل بالفندق سمع ضجيج عالي جدًا، قادم من غرفة المغني ليام باين، وهو ما جعله يلجأ لأمن الفندق، الذي بدوره أبلغ الشرطة، التي وصلت بالتزامن مع سقوط ليام، من شرفة غرفته من الدور الثالث، ليصاب بإصابات بليغة، لم يكن من الممكن إنقاذه منها أو إسعافه.

صور غرفة ليام

وأوضحت التقارير، أن البلاغ الأول للشرطة من الفندق، أفاد أن ليام كان مخمورًا، أو تحت تأثير المخدرات، والجدير أن لديه سجل سابق حول تعاطي المخدرات.

يذكر أن ليام باين، تواجد في الأرجنتين، منذ أسبوعين لحضور حفلة "نيل حوران"، أحد أصدقائه الآخرين من فرقة وان دايركشن الشهيرة.

صور غرفة ليام



وفاة عضو فرقة One Direction السابق

وتوفي المغني الشاب الشهير، ليام باين بعد سقوطه من شرفة فندقه في الأرجنتين، عن عمر يناهز ال31 عاما، وفقًا لما نشره موقع TMZ.

تفاصيل وفاة ليام باين

المغني السابق لفرقة “ون دايركشن” توفي مساء الأربعاء ١٦ أكتوبر، وقال شهود عيان في الفندق الذي كان يقيم فيه في بوينس آيرس، إن ليام سقط من غرفته في الطابق الثالث من فندق CasaSur Palermo، ولا نعلم حتى الآن، إذا كان ذلك عن قصد بنية الانتحار، أو حادثًا عرضيًّا.

جسد ليام بعد سقوطه

وحصل موقع TMZ، على صورة تظهر أيام بعد سقوطه من شرفة الفندق، وتظهر الصورة جسد ليام على منصة خشبية في الفندق مع وجود طاولات وكراسي بالقرب منه حيث سقط متوفيًا، فيما لم يعرض الموقع الصورة بالكامل، ولكن يمكنك بوضوح رؤية رسوم التاتو الخاص به.

وأكد الشهود، إن هذا الحادث وقع بعد الساعة الخامسة مساءً أمس الأربعاء، في بوينس آيرس، وإن ليام كان يتصرف بشكل غريب في بهو الفندق في وقت سابق، حيث قام بتحطيم حاسوبه المحمول وتم حمله إلى غرفته.