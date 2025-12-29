حصاد الثقافة 2025، هيئة الكتاب تصدر 398 عنوانا ودار الكتب والوثائق ترمم 65 ألف وحدة والقومي للترجمة يطلق 3 مبادرات

18 حجم الخط

حصاد وزارة الثقافة 2025، واصلت قطاعات النشر الثلاث بوزارة الثقافة المصرية (الهيئة المصرية العامة للكتاب - دار الكتب والوثائق القومية - المركز القومى للترجمة ) دورها في نشر الخدمة الثقافية على مستوى المحلي والدولي، وذلك من خلال المشاركة في عدد من الفعاليات الثقافية الدولية والعمل على عدد من البرامج المتخصصة لحفظ التراث وإصدار مجموعة من العناوين في مختلف فنون المعرفة.

ووفقا لبيان وزارة الثقافة المصرية جاءت مشاركة الهيئة المصرية العامة للكتاب ودار الكتب والوثائق القومية والمركز القومي للترجمة كالآتي:

الهيئة المصرية العامة للكتاب

وشهدت الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال عام 2025، بداية مما حققه معرض القاهرة الدولي للكتاب من نجاح لافت بمشاركة 1345 ناشرًا من 80 دولة، وشهد تنظيم 600 فعالية ثقافية متنوعة، و271 حفل توقيع لإصدارات جديدة، و240 فعالية مخصصة للطفل، وتخطى الحضور الجماهيري 5 ملايين و547 ألف زائر، ونظمت الهيئة ما يقرب من 60 معرضًا محليًا للكتاب في مختلف محافظات الجمهورية.

خارجيًا، شاركت الهيئة في معرض الشارقة القرائي لكتب الأطفال، ومعرض مسقط، ومعرض أبو ظبي، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، ومعرض كاراكاس الدولى للكتاب وأصدرت الهيئة 398 عنوانًا جديدًا في مختلف فروع المعرفة. وبالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، افتتحت الهيئة 22 منفذًا لبيع الكتب في القرى الأكثر احتياجًا بمحافظات المنوفية والغربية وقنا، ونظمت ما يقرب من 1700 فعالية ثقافية وفنية تنوعت بين ندوات وأمسيات وورش ومعارض للكتاب.

كما شهدت الهيئة المصرية العامة للكتاب إصدار مؤلفات لعدد كبير من كبار الكتاب والمفكرين، وافتتاح عدد من منافذ بيع إصدارات الهيئة بمكتبات مصر العامة في الأقصر وأسوان والجيزة والقاهرة، وكذلك داخل الهيئة العامة لقصور الثقافة في العريش وقصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، وعقد بروتوكول تعاون مع الشركة القومية للتوزيع في إطار التجهيزات لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدورة الـ57 لاستلام شحنات الناشرين المشاركين في المعرض.

وأطلقت الهيئة العديد من المبادرات الثقافية من خلال تقديم خصومات على الإصدارات تصل حتى 25% في مختلف منافذها احتفالًا بالأحداث الوطنية، وإهداء العديد من إصداراتها على المستوى المحلي والدولي، فضلًا عن الجهود المستمرة في تطوير السياسات الداخلية لمنظومة النشر.

الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

وواصلت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، دورها في صون التراث الوثائقي والمكتوب، من خلال عدد من الأنشطة والبرامج المتخصصة في مجالات المعارض والإيداع والحفاظ على التراث.

وعملت الهيئة على توسيع نطاق حضورها الثقافي محليًا ودوليًا من خلال المشاركة في 17 معرضًا محليًا ودوليًا، كما نجحت في منح 7,218 رقم إيداع للناشرين والمؤلفين.

وفي مجال الحفاظ على التراث وأعمال الترميم، نجحت الهيئة في ترميم 65,572 وحدة ترميم متنوعة بين 13,064 وثيقة/مطبوع يدويًا، و7,942 وثيقة/مطبوع آليًا، كما تم المعالجة الكيميائية لـ6,160 وثيقة/مطبوع، وترميم 190 خريطة، وإجراء عمليات التعقيم الميكروبيولوجي لـ38,216 وثيقة/مطبوع.

وبلغ إجمالي عدد الفعاليات الثقافية الأساسية التي قدمتها الهيئة خلال العام 354 فعالية في مجالات تنشيط العمل الثقافي، وتنظيم حركة النشر، وحماية التراث الوطني. كما شهد العام تعاونًا واسعًا مع المؤسسات التعليمية من خلال الزيارات والدورات التدريبية في مجال عمل الدار، منها جامعات “عين شمس” (أقسام اللغات الشرقية والتركية والفارسية)، القاهرة، الأزهر، والمنصورة. وأطلقت الهيئة مبادرة التدريب الصيفي لطلاب أقسام المكتبات بالجامعات المصرية، وعقدت ما يقرب من 26 دورة تدريبية متخصصة للعاملين والطلاب في مجالات الحاسب والذكاء الاصطناعي، واللغوية والعلمية، والإدارية والقيادية، والفنية والتراثية.

المركز القومي للترجمة

وأصدر المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتورة رشا صالح، حوالي 50 عنوانًا بارزًا في مجالات المعرفة، ونظم أكثر من 7 احتفالات احتفاء بعدد من الرموز الإبداعية والفكرية، وعقد العديد من صالونات الترجمة المتخصصة وحفلات توقيع الإصدارات الجديدة، وشارك في أكثر من 8 معارض محلية و3 خارجية.

كما قدم خصومات موسعة على إصداراته، ونظم عشرات الندوات والمناقشات العلمية لمجموعة من الإصدارات الفكرية والتاريخية والأدبية، وأطلق أكثر من 6 مسابقات نوعية، ونفذ أكثر من 3 مبادرات رقمية تفاعلية، إلى جانب الاحتفاء بأكثر من 7 أيام عالمية ذات الصلة بالثقافة والترجمة، وتعزيزًا للتعاون الثقافي الدولي، وقع عدد من بروتوكولات التعاون والاتفاقيات الثقافية مع جهات محلية ودولية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.