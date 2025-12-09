مناقشة كتاب "مرارة الظلم.. اللاإنسانية ودورها في الفلسفة النسوية" بالمركز القومي للترجمة

18 حجم الخط

ينظم المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة رشا صالح ندوة مناقشة كتاب "مرارة الظلم.. اللاإنسانية ودورها في الفلسفة النسوية" تأليف ماري ميكولا وترجمة الدكتور هشام زغلول، وذلك يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025 فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، بمنفذ البيع بمقر المركز القومي للترجمة بالأوبرا.

ندوة مناقشة كتاب مرارة الظلم اللاإنسانية ودورها في الفلسفة النسوية

تُقام الندوة بحضور مترجم الكتاب الدكتور هشام زغلول، ويشاركه فى المناقشة الدكتور مصطفى رياض والدكتور عادل درغام، بينما يُدير اللقاء الدكتور سامى سليمان.

ويتناول كتاب "مرارة الظلم" الأسئلة الكبرى عن الجندر، والنسوية، والأخلاق، ومفهوم اللاإنسانية.

فالكتاب نتاج سنوات طويلة من التفكير والبحث لدى مؤلفته ماري ميكولا، التى تتتبع فيه صورًا دقيقة من القمع والهيمنة والعنصرية، وتدافع عن تحوّل جذرى فى زاوية النظر، ينقلنا من النسوية المتمركزة حول الجندر إلى نسوية إنسانية أوسع أفقًا وأكثر عدلًا.

كتاب مرارة الظلم اللاإنسانية ودورها في الفلسفة النسوية

يؤكد الكتاب على أن اللاإنسانية ليست شكلًا من أشكال الظلم، بل هى الجذر الذى يجعل كل ظلم غير عادل. ومن هنا يندمج التحليل الفلسفي بالأفق الأخلاقي، ليقدم رؤية عميقة لتنظيم الظلم الاجتماعي من منظور نسوي إنساني، معتمدًا على الأدوات الفلسفية التحليلية، وساعيًا إلى نقد البِنى الأبوية وفتح أبواب جديدة للتفكير.

يرى الكتاب أن طريق العدالة يبدأ من الإنسان قبل أى تصنيف، ومن الكرامة قبل كل تعريف. فالفلسفة ما زالت تملك القدرة على كشف البنى التى تصنع الظلم، وفضح خطيئته الأخلاقية، أملًا فى واقع يليق بالإنسان ويُنصفه.

