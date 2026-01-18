"واحد من الناس" يحتفل بقدوم شهر شعبان الليلة

18 حجم الخط

يحتفل الإعلامي عمرو الليثي في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد عبر برنامج واحد من الناس على قناة الحياة بقدوم شهر شعبان وذلك باستضافة الدكتور ربيع جمعة، والمنشد محمد السوهاجي.

وتأتي هذه الاحتفالية باعتبار أن شهر شعبان يعد شهرًا دينيًا ذو أهمية ومكانة خاصة في قلوب المسلمين، حيث تتناول الحلقة الحديث عن منزلة وفضل شهر شعبان وعن فضل ليلة النصف من شعبان التي تعتبر ليلة مباركة، وتتطرق الحلقة للعبادات المستحبة فيها وأفضل الأدعية المستجابة.

كما يوضح الدكتور ربيع جمعة، خلال الحلقة كيف ترفع الأعمال في هذه الليلة، ولماذا سميت ليلة الغفران وليلة الإجابة.

ويستضيف الإعلامي عمرو الليثي أيضا المنشد الدينى محمد السوهاجي، الذي يشدو بأجمل الابتهالات الدينية.

فضل شهر شعبان

ويتميز شهر شعبان بكثرة الصوم فيه، وهو يتوسط شهري رجب ورمضان، وهو الشهر الثامن من السنة الهجريّة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم فيه.

ولشهر شعبان فضائل عديدة، حيث تتنزل فيه الرحمات وترفع فيه الأعمال الى الله، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما سؤال عن سبب كثرة صيامه في هذا الشهر فأخبر “ فيه ترفع الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم”، ويكون رفع الأعمال على ثلاث مراحل، يومي بعد صلاتي الفجر والعصر، وأسبوعي في الإثنين والخميس، ورفع سنوي في ليلة النصف من شعبان.

