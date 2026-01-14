الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

برنامج "واحد من الناس" يحتفل بـ الإسراء والمعراج غدا

برنامج واحد من الناس،
برنامج واحد من الناس، فيتو
18 حجم الخط

يقيم برنامج "واحد من الناس"، بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج، احتفالية خاصة، تذاع في ٢:٤٥ عصرًا مساء غدا الخميس على شاشة قناة الحياة. 

احتفالية الإسراء والمعراج في “واحد من الناس”

ويستضيف فيها الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، كل من الشيخ هاني التمام، والمنشد الديني محمد السوهاجي.
وتتناول الحلقة، رحلة الإسراء والمعراج، وطلاقة القدرة الإلهية، وما في هذه الليلة من الخير والبركات والنفحات للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وحجم المعجزات ما بين الإسراء والمعراج.

كما ينشد "السوهاجي" مجموعة من أجمل الابتهالات الدينية في مدح وحب رسول الله.

موعد ليلة الإسراء والمعراج

وأوضحت دار الإفتاء أن  ليلة الإسراء والمعراج تبدأ مع مغرب يوم الخميس 26 رجب الموافق 15 / 1 / 2026م، وتنتهي مع فجر يوم الجمعة 27 رجب الموافق 16 / 1 / 2026م.

وأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز صوم يوم  الإسراء والمعراج احتفاء بأن الله منَّ على رسولنا صلى الله عليه وسلم بتلك المعجزة وبفرض الصلوات الخمس، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” أنه يستحب  إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالعبادات والطاعات، ومن أبرزها إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتفالية الاسراء والمعراج برنامج واحد من الناس رحلة الاسراء والمعراج قناة الحياة موعد ليلة الإسراء والمعراج
ads

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 2026

3 بمنصب الرئيس، 15 نائبة بتشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

نصائح للتخلص من روائح القلي في المطبخ بالشتاء

خدمات

المزيد

متر الرخام يسجل 628 جنيها، أسعار مواد التشطيب اليوم الأربعاء

تعرف على أسعار الخردة بالأسواق المحلية اليوم الأربعاء

قفزة لـ الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

استقرار سعر الأرز بالسوق المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

أرقام مصر والسنغال في أمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعدها وحكم صيامها، كل ما تريد معرفته عن ليلة الإسراء والمعراج في 2026

د.أحمد الطيب: يجب فضح خطابات الفتنة والطائفية وتحذير الشباب منها

تعرف على موعد أول أيام شهر شعبان لعام 1447 وفقا للحسابات الفلكية والشرعية

المزيد
الجريدة الرسمية