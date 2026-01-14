برنامج "واحد من الناس" يحتفل بـ الإسراء والمعراج غدا

18 حجم الخط

يقيم برنامج "واحد من الناس"، بمناسبة ليلة الإسراء والمعراج، احتفالية خاصة، تذاع في ٢:٤٥ عصرًا مساء غدا الخميس على شاشة قناة الحياة.

احتفالية الإسراء والمعراج في “واحد من الناس”

ويستضيف فيها الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، كل من الشيخ هاني التمام، والمنشد الديني محمد السوهاجي.

وتتناول الحلقة، رحلة الإسراء والمعراج، وطلاقة القدرة الإلهية، وما في هذه الليلة من الخير والبركات والنفحات للنبي محمد، صلى الله عليه وسلم، وحجم المعجزات ما بين الإسراء والمعراج.

كما ينشد "السوهاجي" مجموعة من أجمل الابتهالات الدينية في مدح وحب رسول الله.

موعد ليلة الإسراء والمعراج

وأوضحت دار الإفتاء أن ليلة الإسراء والمعراج تبدأ مع مغرب يوم الخميس 26 رجب الموافق 15 / 1 / 2026م، وتنتهي مع فجر يوم الجمعة 27 رجب الموافق 16 / 1 / 2026م.

وأوضحت دار الإفتاء أنه يجوز صوم يوم الإسراء والمعراج احتفاء بأن الله منَّ على رسولنا صلى الله عليه وسلم بتلك المعجزة وبفرض الصلوات الخمس، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ الله بَعَّدَ الله وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا».

وأضافت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” أنه يستحب إحياء ليلة الإسراء والمعراج بالعبادات والطاعات، ومن أبرزها إطعام الطعام وإخراج الصدقات والسعي على حوائج الناس، والإكثار من الذكر والاستغفار.

