ترفع فيه الأعمال لله، الأزهر للفتوى يوضح فضائل شهر شعبان (فيديو)

قال الشيخ عصام شاكر عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن من فضل الله على عباده أن جعل لهم مواسم للخيرات، يتزود فيه العبد من الطاعات فتمحى به سيئاته ويرفع بها درجاته.

الأزهر للفتوى يوضح فضائل شهر شعبان

وأضاف “شاكر” لـ “فيتو” أنه يجب على الإنسان أن يغتنم تلك الأوقات حيث ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم- قوله " إن لربكم فى أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها لعل أحدكم أن تدركه نفحة فلا يشقى بعدها أبدًا" ومن تلك الأيام شهر شعبان لأنه تتنزل فيه الرحمات وترفع فيه الأعمال الى الله.

وأوضح عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عندما سؤال عن سبب كثرة صيامه في هذا الشهر فأخبر “ فيه ترفع الأعمال وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم”.

وأشار إلي أن رفع الأعمال يكون على ثلاث مراحل، يومي بعد صلاتي الفجر والعصر، وأسبوعي في الإثنين والخميس، ورفع سنوي في ليلة النصف من شعبان.

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