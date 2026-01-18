أسعار ومواصفات سيارات جيلي ستار راي 2026

18 حجم الخط

تواصل أسعار السيارات الصينية تراجعها داخل السوق المحلي بداية من العام الجديد 2026، وكانت سيارات جيلي ستار راي احد السيارات التي تراجعت أسعارها خلال شهر يناير الجاري، بقيمة تصل لنحو 200 ألف جنيه، مما يجعل السوق في تحسن بعد تراجع الأسعار.

وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية جيلي كافة الموزعين والتجار بتراجع أسعار سيارات جيلي في مصر ونرصدها في التقرير التالي:

أسعار سيارات جيلي ستار راي

يصل سعر الفئة الأولى إلى مليون و299 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثانية إلى مليون و899 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الثالثة إلى مليون و499 ألف جنيه.

يصل سعر الفئة الرابعة لنحو مليون و569 ألف جنيه.

مواصفات سيارات جيلي ستار راي

حصلت سيارات جيلي ستار راي علي محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي متصل بشاحن توربيني “تيربو” يخرج قوة قدرها 174 حصانًا مع عزم أقصى للدوران 270 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة سباعي السرعات “DCT”.

مواصفات وسائل الأمان والسلامة لسيارات جيلي

– عدد 6 وسائد هوائية.

– فرامل مانعة للانغلاق ABS.

– توزيع إلكتروني للفرامل EBD.

– برنامج الثبات الإلكتروني ESP.

– فرامل مساعدة HBA.

– أنظمة التحكم في الجر TCS وأنطمة مساعدة عند صعود المرتفعات HAC وعند المنحدرات HDC.

– نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS.

– حساسات ركن خلفية.

– فرامل يد كهربائية EPB.

– خاصية التعليق التلقائي Auto Hold.

– قفل أمان للأطفال.

