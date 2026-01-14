رسائل أوروبية لترامب حول جرينلاند، الدنمارك تعزز وجودها العسكري وفرنسا تخطط لافتتاح قنصلية

18 حجم الخط

أكد وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن أن الدنمارك ستعزز وجودها العسكري في جرينلاند بعد الانتقادات الأمريكية بشأن استثماراتها الدفاعية في الإقليم.

وقال بولسن في تصريح لوكالة فرانس برس: سنواصل تعزيز وجودنا العسكري في جرينلاند، ولكن سيكون لدينا أيضا تركيز أكبر داخل حلف شمال الأطلسي على المزيد من التدريبات وزيادة وجود الناتو في القطب الشمالي.

وأشار وزير الدفاع الدنماركي إلى أن بلاده منخرطة في حوار مستمر مع حلفائها حول الأنشطة الجديدة والمتزايدة في عام 2026.

وفيما وصف بأنه "رسالة سياسية" إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت فرنسا عن خطط لفتح قنصلية في جرينلاند الشهر المقبل، حيث قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: إن الهدف من ذلك هو إرسال "إشارة سياسية" وسط اهتمام الرئيس الأمريكي المتزايد بالمنطقة.

باريس: قرار افتتاح القنصلية اتخذ الصيف الماضي

وقال بارو في تصريحات لإذاعة "آر تي إل": إن قرار افتتاح القنصلية اتخذ الصيف الماضي، عندما زار الرئيس إيمانويل ماكرون جرينلاند لإظهار الدعم، وفق وكالة "فرانس برس".

وأضاف: "من جهتي، ذهبت إلى هناك في نهاية أغسطس للتخطيط للقنصلية التي ستفتتح في 6 فبراير؛ إنها إشارة سياسية مرتبطة بالرغبة في التواجد بشكل أكبر في جرينلاند، بما في ذلك المجال العلمي."

جرينلاند تختار الاتحاد الأوروبي

وبحسب جريدة "ذا جارديان"، قال بارو: جرينلاند لا تريد أن تكون مملوكة أو محكومة، أو مدمجة في الولايات المتحدة؛ لقد اختارت جرينلاند الدنمارك وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

والثلاثاء، قال رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن إن الجزيرة ليست للبيع ونقف متحدين مع مملكة الدنمارك، مضيفا: نختار الدنمارك على الولايات المتحدة، ولن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من أمريكا.

وفي المقابل، علق ترامب قائلا: ترامب: حسنا، هذه مشكلتهم؛ أنا لا أتفق معه ولا أعرفه، ولا أعرف عنه شيئًا. لكن هذا سيشكل مشكلة كبيرة له.

توترات سياسية بين واشنطن وكوبنهاجن

وتأتي تلك التطورات قبل ساعات من محادثات تشهدها واشنطن، اليوم الأربعاء، بين وزيري خارجية الدنمارك وجرينلاند ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وأدت التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والدنمارك إلى تأثير ملموس للغاية على علاقاتهما، بما في ذلك السياحة؛ حيث انخفض عدد الرحلات التي حجزها المواطنون الدنماركيون إلى الولايات المتحدة بمقدار النصف في عام 2025، وفق "ذا جارديان".

وفي تقرير سابق، نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصادر أن ترامب طلب من الجيش الأمريكي إعداد خطة لغزو جرينلاند، فيما يخشى مسئولون أوروبيون من محاولة تنفيذ مثل هذه العملية قبل الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي المقررة في نوفمبر.

