الأربعاء 14 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رسائل أوروبية لترامب حول جرينلاند، الدنمارك تعزز وجودها العسكري وفرنسا تخطط لافتتاح قنصلية

بيوت متفرقة في جزيرة
بيوت متفرقة في جزيرة جرينلاند
18 حجم الخط

أكد وزير الدفاع الدنماركي ترويلز لوند بولسن أن الدنمارك ستعزز وجودها العسكري في جرينلاند بعد الانتقادات الأمريكية بشأن استثماراتها الدفاعية في الإقليم.

وقال بولسن في تصريح لوكالة فرانس برس: سنواصل تعزيز وجودنا العسكري في جرينلاند، ولكن سيكون لدينا أيضا تركيز أكبر داخل حلف شمال الأطلسي على المزيد من التدريبات وزيادة وجود الناتو في القطب الشمالي.

وأشار وزير الدفاع الدنماركي إلى أن بلاده منخرطة في حوار مستمر مع حلفائها حول الأنشطة الجديدة والمتزايدة في عام 2026.

وفيما وصف بأنه "رسالة سياسية" إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلنت فرنسا عن خطط لفتح قنصلية في جرينلاند الشهر المقبل، حيث قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو: إن الهدف من ذلك هو إرسال "إشارة سياسية" وسط اهتمام الرئيس الأمريكي المتزايد بالمنطقة.

باريس: قرار افتتاح القنصلية اتخذ الصيف الماضي

وقال بارو في تصريحات لإذاعة "آر تي إل": إن قرار افتتاح القنصلية اتخذ الصيف الماضي، عندما زار الرئيس إيمانويل ماكرون جرينلاند لإظهار الدعم، وفق وكالة "فرانس برس".

وأضاف: "من جهتي، ذهبت إلى هناك في نهاية أغسطس للتخطيط للقنصلية التي ستفتتح في 6 فبراير؛ إنها إشارة سياسية مرتبطة بالرغبة في التواجد بشكل أكبر في جرينلاند، بما في ذلك المجال العلمي."

جرينلاند تختار الاتحاد الأوروبي

وبحسب جريدة "ذا جارديان"، قال بارو: جرينلاند لا تريد أن تكون مملوكة أو محكومة، أو مدمجة في الولايات المتحدة؛ لقد اختارت جرينلاند الدنمارك وحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

والثلاثاء، قال رئيس وزراء جرينلاند ينس فريدريك نيلسن إن الجزيرة ليست للبيع ونقف متحدين مع مملكة الدنمارك، مضيفا: نختار الدنمارك على الولايات المتحدة، ولن نبيع الجزيرة ولا نريد أن نكون جزءا من أمريكا.

وفي المقابل، علق ترامب قائلا: ترامب: حسنا، هذه مشكلتهم؛ أنا لا أتفق معه ولا أعرفه، ولا أعرف عنه شيئًا. لكن هذا سيشكل مشكلة كبيرة له.

توترات سياسية بين واشنطن وكوبنهاجن

وتأتي تلك التطورات قبل ساعات من محادثات تشهدها واشنطن، اليوم الأربعاء، بين وزيري خارجية الدنمارك وجرينلاند ونائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.

وأدت التوترات المتزايدة بين الولايات المتحدة والدنمارك إلى تأثير ملموس للغاية على علاقاتهما، بما في ذلك السياحة؛ حيث انخفض عدد الرحلات التي حجزها المواطنون الدنماركيون إلى الولايات المتحدة بمقدار النصف في عام 2025، وفق "ذا جارديان".

وفي تقرير سابق، نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مصادر أن ترامب طلب من الجيش الأمريكي إعداد خطة لغزو جرينلاند، فيما يخشى مسئولون أوروبيون من محاولة تنفيذ مثل هذه العملية قبل الانتخابات النصفية للكونجرس الأمريكي المقررة في نوفمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جرينلاند دونالد ترامب الوجود العسكري الولايات المتحدة فرنسا الدنمارك

مواد متعلقة

وزير الدفاع الألماني: دول الناتو تناقش إطلاق مهمة أمنية في جرينلاند

رئيس وزراء جرينلاند: نختار الدنمارك على الولايات المتحدة ولن نبيع الجزيرة

أكاذيب ترامب تضع العالم على حافة الجنون.. ذا جارديان: الرئيس الأمريكي شيَّد لنفسه كنيسة من رجل واحد.. 21 كذبة يوميًّا.. وتصرفاته غير الأخلاقية فضحتها جرينلاند وفنزويلا وأوكرانيا

نحن لسنا للبيع، الحلم الأمريكي يتحطم على شواطئ جرينلاند.. تبعيتها للدنمارك تضمن حمايتها أوروبيا.. والاستيلاء عليها يهدد بقاء الناتو ويعيد العالم إلى الحرب العالمية الثانية
ads

الأكثر قراءة

تشكيل منتخب نيجيريا المتوقع أمام المغرب في نصف نهائي أمم أفريقيا

تشكيل منتخب المغرب المتوقع أمام نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا

ننشر التشكيل الكامل لهيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب 2026

أول تعليق من حفيد حسن شحاتة على شائعة وفاته

موعد مباراة المغرب ونيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

النائب أحمد عبد الجواد رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب

اليوم، المغرب يتحدى نيجيريا في نصف نهائي أمم أفريقيا 2025

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء

خدمات

المزيد

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك المصرية بمنتصف تعاملات الأربعاء

متر الخشن بـ 135 جنيها، أسعار الرمل في سوق مواد البناء اليوم الأربعاء

الريال العماني يسجل 122.58 جنيه في البنك المركزي اليوم الأربعاء 14-1-2026

المزيد

انفوجراف

يامال الأول.. أكثر 10 قمصان للاعبين مبيعا في العالم 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

رئيس جامعة الأزهر الأسبق يحذر من توظيف الذكاء الاصطناعي في تشويه الخطاب الديني

الخشت يكشف تفاصيل "الإسلام المنسي" وأهدافه

تفسير حلم التسول في المنام وعلاقته بالحزن والهم والكرب

المزيد
الجريدة الرسمية