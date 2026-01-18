السيد البدوي: لائحة حزب الوفد تحتاج إلى إعادة نظر

18 حجم الخط

قال الدكتور السيد البدوي المرشح على رئاسة حزب الوفد إن هناك مسائل في حزب الوفد تحتاج إلى تعديل وليست مجرد قرار فردى منى.

انتخابات حزب الوفد



وأضاف البدوى لـ"فيتو": نحتاج إلى المشاركة فى تعديل اللائحة الداخلية لـحزب الوفد، وكذلك مراجعة برنامج الحزب الذى وُضع عام 1978، خاصة مع التغيرات الكبيرة التى شهدتها الحياة السياسية حاليا.

واستكمل البدوى، لائحة الوفد تحتاج إلى إعادة نظر، وهذا لا يتم بقرار من رئيس الحزب فقط، بل يتطلب حوارا وتوافقا شبه كامل بين الأعضاء، لأنها فى النهاية تخضع لقرار الهيئة الوفدية أو الجمعية العمومية للحزب.

وتأتي هذه التصريحات في ظل الاستعدادات الجارية لإجراء انتخابات رئاسة حزب الوفد، والمقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 30 يناير 2026، وسط منافسة ساخنة بين عدد من المرشحين، أبرزهم الدكتور السيد البدوي، والدكتور هاني سري الدين، وعصام الصباحي، وحمدي قوطة.

وفي سياق متصل، كان الدكتور عبد السند يمامة قد أصدر القرارين رقمي 50 و54 لسنة 2025 بشأن إعادة تشكيل اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الحزب، لتتولى الإشراف الكامل على جميع إجراءات العملية الانتخابية.

وضمت اللجنة في تشكيلها كلًا من: النائب المستشار طارق عبد العزيز عضو الهيئة العليا مقررًا، وعضوية النائب الدكتور خالد قنديل نائب رئيس الحزب، والنائبة الدكتورة أمل رمزي عضو الهيئة العليا، والكاتب الصحفي حمادة بكر عضو الهيئة العليا وعضو مجلس إدارة جريدة «الوفد»، واللواء أحمد الشاهد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب، وحاتم رسلان عضو المكتب التنفيذي، إلى جانب أيمن محمد سيد المدير المالي، وأحمد عزت المدير الإداري، وعلي حسن مدير شؤون العضوية، وأحمد عبدالله نائب مدير شؤون العضوية.

