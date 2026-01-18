الأحد 18 يناير 2026
أخبار مصر

طلاب الثالث الإعدادي بالقاهرة يؤدون اليوم امتحان الدراسات الاجتماعية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية، فيتو
يؤدي طلاب الصف الثالث الاعدادى بالقاهرة اليوم الأحد امتحانات الفصل الدراسى الأول في مادة الدراسات الاجتماعية ويبدأ الامتحان في التاسعة صباحا حتى الحادية عشر صباحا.

وكيل التعليم بالأقصر: لا شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية

إلغاء ندب 12 من القائمين على امتحانات الإعدادية بالشرقية لمخالفة التعليمات


أعلنت همت إسماعيل مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حظر اصطحاب الهواتف المحمولة نهائيًا داخل لجان امتحانات النقل للطلاب والمعلمين وجميع المشاركين في أعمال الامتحانات، تأكيدًا لقدسية اللجنة وضمانًا لتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكدت مدير تعليم القاهرة، أن الالتزام بالتعليمات داخل اللجان مسئولية لا تقبل التهاون، مشددة على أن أي إخلال بضوابط الامتحانات يعد مساسًا بنزاهة العملية التعليمية، وسيتم التعامل معه فورًا وفقًا للقواعد المنظمة.

وأوضحت "مدير المديرية " أن القرار يستهدف توفير مناخ آمن ومنضبط يتيح للطلاب أداء الامتحانات في هدوء تام، ويمنع أي محاولات للغش أو التشويش أو تصوير أوراق الأسئلة، بما يحفظ حقوق الطلاب ويرسخ مبدأ العدالة التعليمية.

