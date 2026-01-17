مدير تعليم بورسعيد: امتحانات الشهادة الإعدادية تسير بشكل طبيعي (صور)

18 حجم الخط

تفقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم السبت، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بنطاق إدارة شرق التعليمية، رفقة الدكتور هشام الجعبري مدير عام إدارة شرق التعليمية، ورائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية، حيث أدى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية ببورسعيد امتحان اللغة العربية في أول أيام ماراثون الامتحان.

تعليم بورسعيد يتفقد اللجان، فيتو

لجان امتحانات الإعدادية ببورسعيد، فيتو

انطلاق ماراثون امتحانات الإعدادية ببورسعيد

وأكد طاهر الغرباوي أن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا أول أيام امتحانات نهاية العام الدراسي ٢٠٢٥ – ٢٠٢٦، في مادتي اللغة العربية والخط والإملاء خلال الفترة الأولى لمدة ساعتين، ومادة التربية الدينية خلال الفترة الثانية لمدة ساعة ونصف.

تعليم بورسعيد يتفقد اللجان، فيتو

جولة تفقدية لمدير تعليم بورسعيد على لجان الامتحانات، فيتو

وأشار الغرباوي إلى أن جولة اليوم لمتابعة انتظام سير الامتحانات لطلاب الشهادة الإعدادية قد بدأ بتفقد لجنة مدرسة القناة الإعدادية بنين، بحضور رئيس اللجنة ياسر نوفل، والتي تضم ٢٤ لجنة بإجمالي ٤٦٣ طالبًا من نفس المدرسة وتأكد بنفسه من مطابقة الورقة الامتحانية للمواصفات الفنية التى وضعتها وزارة التربية والتعليم.

تعليم بورسعيد يتفقد اللجان، فيتو

مدير تعليم بورسعيد يتفقد لجنة القناة الإعدادية بنات، فيتو

كما تفقد مدير تعليم بورسعيد لجنة مدرسة القناة الإعدادية بنات، وكان في استقباله رئيس اللجنة وائل الصيفي، والتي تضم ٢٧ لجنة فرعية بإجمالي ٥٣٦ طالبة من مدارس القناة الإعدادية بنات، والراهبات الفرنسيسكانيات الخاصة، ومدرسة سانت ماري الخاصة، حيث ناقش الطالبات حول مدى الاستفادة من المراجعات المجانية التي نظمتها مديرية التربية والتعليم ومدى استفادتهن منها.

تعليم بورسعيد يتفقد اللجان، فيتو

مدير تعليم بورسعيد يتفقد لجنة بورسعيد الثانوية بنات، فيتو

واختتم طاهر الغرباوي جولته بتفقد لجنة مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، بحضور رئيس اللجنة محمد البدري، والتي تضم ٥١٣ طالبة موزعات على ٢٦ لجنة من مدارس ليسيه الحرية الخاصة، ومدرسة المشير الإعدادية بنات، ومدرسة الشهيد البطل محمد عبد الرحمن حمد الله الإعدادية بنات، ومدرسة الراعي الصالح الخاصة، والمدرسة اليونانية الخاصة.

تعليم بورسعيد يتفقد اللجان، فيتو

وأشار مدير المديرية إلى أن إجمالي عدد طلاب الشهادة الإعدادية بالمحافظة يبلغ ١٤١٨١ طالبًا وطالبة موزعين على ٦ إدارات تعليمية، منوهًا إلى أنه لأول مرة على مستوى الجمهورية تم عمل علامة مائية على كراسات البوكليت لمنع أي محاولة للغش، والتي من خلالها سيتم التوصل إلى أي حالة غش أو تسريب بكل سهولة، وسيتم التعامل معها بكل حزم وشدة، تحقيقا لأكبر قدر من تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأضاف طاهر الغرباوي أن تعليم بورسعيد قد استعد مسبقا بتجهيز ٥٩ لجنة أساسية لخدمة الطلاب بجميع الإدارات التعليمية، فضلًا عن التنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظة لتوفير وسائل النقل لقرى جنوب وغرب بورسعيد ومنطقة سهل الطينة، مشيرًا إلى أن الامتحانات تسير بشكل طبيعي دون أدنى معوقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.