الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

المغرب يختتم تدريباته لمواجهة السنغال بنهائي أمم أفريقيا (صور)

المغرب
المغرب
18 حجم الخط

اختتم منتخب المغرب تدريباته قبل مواجهة السنغال في  نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 المقرر إقامته غدا الأحد.

May be an image of soccer, football, cleats and text
May be an image of football, soccer and text
May be an image of soccer, football and text
May be an image of soccer, football and text

أول مواجهة تاريخية بين المغرب والسنغال في كأس أمم أفريقيا 

ورغم أن هذه المباراة تمثل أول مواجهة بين منتخبي المغرب والسنغال، في تاريخ بطولة كأس أمم أفريقيا خلال 35 نسخة من الكان.

تاريخ مواجهات المغرب والسنغال 

ولكن سجل اللقاءات بينهما حافل، إذ التقيا في 31 مباراة رسمية وودية، وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".

ويميل التفوق التاريخي بوضوح لصالح المنتخب المغربي، الذي حقق 18 انتصارًا، مقابل 6 فقط للسنغال، بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل.

وتعكس المواجهات الأخيرة أفضلية مغربية واضحة، حيث فاز أسود الأطلس في 4 من آخر 6 مباريات جمعت المنتخبين، مقابل فوز وحيد للسنغال، تحقق في مباراة ودية عام 2012 بنتيجة (1-0).

وشهدت مواجهات المغرب والسنغال عبر التاريخ طابعًا حاسمًا، في عدة مناسبات، لا سيما في تصفيات المونديال.

ففي طريقه إلى أول مشاركة بكأس العالم، عام 1970، تجاوز المنتخب المغربي نظيره السنغالي، في مباراة فاصلة حُسمت بنتيجة (2-0) في لاس بالماس بإسبانيا. كما تفوق المغرب على أسود التيرانجا أيضًا، في تصفيات مونديال 1994.

في المقابل، نجح المنتخب السنغالي في التفوق على المغرب، خلال تصفيات مونديال 2002، حيث حجز بطاقة التأهل حينها بفارق الأهداف عن أسود الأطلس، بعد التساوي بـ15 نقطة لكل منهما.

رابع نهائي في تاريخ منتخب السنغال والثاني للمغرب 

ويخوض المنتخب السنغالي النهائي الرابع في تاريخه بكأس أمم إفريقيا، والأول منذ تتويجه باللقب القاري عام 2021، بينما يظهر منتخب المغرب (المتوج في 1976) في النهائي للمرة الثانية، بعد غياب عن المشهد الختامي منذ نسخة 2004.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنتخب السنغالي المنتخب المغرب المنتخب المغربي بطولة كأس أمم أفريقيا تصفيات المونديال كأس أمم إفريقيا 20 كأس أمم أفريقيا 2025 كأس أمم أفريقيا

مواد متعلقة

النصر يهزم الشباب 3-2 في مباراة مثيرة بالدوري السعودي

ليفربول يتعثر على ملعبه أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

ليفربول يتقدم على بيرنلي بهدف في الشوط الأول

قرار مهم من رئيس الكاف بشأن أمم إفريقيا 2027
ads

الأكثر قراءة

الأرصاد تحذر من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق غدا

5257 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت

الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد

بالقصب والقلقاس، لماذا تحتفل الكنيسة بعيد الغطاس؟

عمرو محمود ياسين: مصر حققت المركز الرابع بأمم أفريقيا رغم صعوبات صلاح ومرموش

المؤشرات الأولية لنتائج انتخابات النقابات الفرعية للمحامين

لماذا تعود واشنطن للوساطة في سد النهضة؟.. عبد المنعم سعيد يشرح حسابات ترامب

إعلان نتيجة التقييم في دولة التلاوة وخروج محمد وفيق بفارق نقطة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق العالمية

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في شهر شعبان، مولد الحسين بن علي وزواج النبي ﷺ من حفصة بنت عمر

إعلان نتيجة التقييم في دولة التلاوة وخروج محمد وفيق بفارق نقطة

يمتلك خامة صوتية فائقة وإحساسًا عميقًا، محمد وفيق يتألق في برنامج دولة التلاوة

المزيد
الجريدة الرسمية