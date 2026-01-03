منافسة قرآنية قوية، محمود السيد ومحمد وفيق يتألقان في «دولة التلاوة»

18 حجم الخط

دولة التلاوة، شهدت الحلقة رقم 16 من برنامج «دولة التلاوة» منافسة قوية بين المتسابقين محمود السيد ومحمد وفيق، حيث أبهر كلا المتسابقين لجنة التحكيم والجمهور بأدائهما الراقي في التلاوة والتجويد.

تقييم لجنة التحكيم لأداء محمود السيد ومحمد وفيق

أشاد الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، بالتحسن المستمر للمتسابقين، موضحًا أن الأداء يتحسن مع كل مرة ويعكس الارتقاء في طريق التجويد والتحسين، داعيًا الله أن يوفقهم ويستمروا في هذا الطريق دائمًا.

وأشار الشيخ حسن عبد النبي إلى أن محمود السيد موفق في تلاوته ويقدم أداءً ممتازًا، بينما لدى محمد وفيق خطأ واحد في الغنة يحتاج إلى الانتباه.

أما الدكتور طه عبد الوهاب، فأكد أن تلاوة محمود السيد مدروسة بشكل جيد جدًا، في حين أبهره أداء محمد وفيق، مشيرًا إلى أن التلاوة كانت راقية والإحساس عالي جدًا، والالتزام بالانتقال إلى المقامات جعل ما خرج من القلب يدخل إلى قلب المستمع.

«دولة التلاوة».. منصة لاكتشاف المواهب القرآنية

مسابقة دولة التلاوة، يستمر برنامج «دولة التلاوة»، بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في اكتشاف المواهب القرآنية الجديدة، ويُعرض أسبوعيًا على قنوات الحياة وCBC والناس ومنصة Watch It يومي الجمعة والسبت الساعة التاسعة مساءً، مع جوائز مالية ضخمة وتكريم معنوي للفائزين.

برنامج «دولة التلاوة».. منصة لاكتشاف الجيل الجديد من القراء



يُقدّم برنامج «دولة التلاوة» بالتعاون بين وزارة الأوقاف المصرية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويهدف إلى اكتشاف جيل جديد من المواهب القرآنية في الترتيل والتجويد.

