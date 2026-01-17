8 طرق فعالة لعلاج التهاب الحلق بالمنزل

18 حجم الخط

سواء كان السبب حساسية موسيمية، أو عدوى فيروسية، أو التهاب بكتيري، يظل التهاب الحلق تجربة مؤلمة ومزعجة تعيق ممارسة الحياة الطبيعية.

وصفات منزلية فعالة لتسكين الألم

توجد العديد من العلاجات المنزلية، بدءا من المشروبات الساخنة وصولا إلى الاستحمام بالبخار، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، يمكنها تقليل الالتهاب بشكل ملحوظ عبر الخطوات التالية:

السوائل الدافئة والباردة

يساعد احتساء الشاي أو مرق الدجاج الدافئ في إذابة البلغم وتسكين مؤخرة الحلق، مما يقلل السعال، وفي المقابل، تسهم السوائل الباردة والمثلجة في تخدير الألم وتقليل التورم. وينصح بتجربة النوعين لمعرفة أيهما أكثر راحة للجسم.

العسل

يعمل العسل كمغلف طبيعي للحلق، بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا وقدرته على تهدئة النهايات العصبية، ويمكن تناوله مع الشاي أو الماء بالليمون، أو حتى ملعقة بمفرده.

يمنع منعا باتا إعطاء العسل للأطفال دون سن العام لتجنب مخاطر تسمم الرضيع.

الأطعمة المجمدة

في حالات الالتهاب الشديد، قد تكون "المثلجات" أو رقائق الثلج خيارا أفضل من الوجبات الساخنة لتبريد الحلق الملتهب.

الغرغرة بالملح أو بيكربونات الصودا

إذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح أو البيكربونات في كوب ماء دافئ والغرغرة بها كل 3 ساعات يساعد في سحب السوائل من الأنسجة الملتهبة وتفكيك المخاط.

البخار والرطوبة

استنشاق بخار الماء أثناء الاستحمام يساعد على ترطيب الحلق وتليين الإفرازات، كما ينصح باستخدام أجهزة ترطيب الجو في الغرفة لمنع جفاف الحلق، خاصة لمن يتنفسون من أفواههم أثناء النوم

الأدوية المسكنة (دون وصفة)

تعمل مادة "الأستامينوفين" على تخفيف الألم، بينما يساعد "الإيبوبروفين" في تقليل الالتهاب وآلام الجسم المصاحبة للفيروسات، كما يمكن لمضادات الهيستامين تقليل الرشح الأنفي الذي يهيج الحلق.

البخاخات وأقراص الاستحلاب

تساهم في الحفاظ على رطوبة الحلق وتخدير الألم موضعيا، مع ضرورة الحذر من المنتجات التي تحتوي على "البنزوكائين" وعدم استخدامها أكثر من 4 مرات يوميا.

الراحة التامة

من المهم إراحة الجسم والصوت، مع التوصية برفع الرأس أثناء النوم لتجنب زيادة الضغط والاحتقان الناتج عن الاستلقاء بشكل مسطح.

7 ممارسات "عديمة الفائدة" وقد تكون ضارة

يحذر الاطباء من الانسياق وراء بعض المعتقدات الشائعة التي لا تستند إلى أساس علمي أو قد تسبب ضررا، وهي:

خل التفاح: رغم خصائصه المضادة للبكتيريا، إلا أنه لا يقدم فائدة فعلية لعلاج ألم الحلق.

الزيوت العطرية: لم تثبت سلامتها سريريا للاستخدام الفموي، ويجب تجنب بلعها تماما.

الأسبرين: لا يعد الخيار الأفضل، ويحظر إعطاؤه للأطفال والمراهقين لتجنب "متلازمة راي" القاتلة.

التدخين: يزيد من تهيج الجهاز التنفسي، ويرفع إنتاج المخاط، ويبطئ عملية الشفاء.

الأطعمة الحارة: مادة "الكابسيسين" الموجودة في الفلفل الحار قد تزيد من حدة الحرقان وتضاعف الألم والمخاط.

الأطعمة الحمضية: مثل الصودا وصلصة الطماطم والقهوة، حيث تزيد من خطر "الحموضة" التي تزيد من تهيج الحلق.

الأطعمة الصلبة والمقرمشة: مثل الرقائق المقلية التي قد تسبب جروحا مجهرية وتزيد من صعوبة البلع.

متى يجب استشارة الطبيب؟

يعد العلاج المنزلي مخصص للحالات البسيطة، لكن يجب التوجه للمستشفى في الحالات التالية:

ألم شديد لا يتحسن أو يمتد إلى الأذن.

صعوبة في التنفس، أو البلع، أو فتح الفم.

ظهور بقع بيضاء في الحلق أو طفح جلدي (علامات بكتيريا عقدية).

وجود دم في اللعاب أو البلغم.

ارتفاع شديد في درجة الحرارة أو تضخم الغدد الليمفاوية في الرقبة.

فقدان الصوت لمدة تزيد عن أسبوعين.

