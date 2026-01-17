وزير الخارجية: السيسي وضع مبدأ الاتزان الاستراتيجي كأساس للدبلوماسية المصرية في الخارج

18 حجم الخط

شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في النسخة الأولى من المؤتمر الذى تنظمه مجلة السياسة الدولية بعنوان "السياسة الخارجية المصرية…حصاد ٢٠٢٥" بمؤسسة الأهرام، والذي أقيم اليوم السبت، بحضور الدكتور محمد فايز فرحات رئيس مجلس ادارة الأهرام، واحمد ناجى قمحة رئيس مجلة السياسة الدولية، واللواء د. طارق عبدالعظيم مدير المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط.

موقف مصر من أبرز التحولات الإقليمية والدولية

وألقى وزير الخارجية كلمة خلال المؤتمر تناولت موقف مصر من أبرز التحولات الإقليمية والدولية، ومحددات السياسة الخارجية المصرية، وأهم إنجازات الدبلوماسية المصرية خلال عام ٢٠٢٥.

واستعرض الوزير خلال الكلمة مبدأ الاتزان الاستراتيجي الذي أرساه الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي استرشدت به الدبلوماسية المصرية كإطار حاكم لتحركاتها الخارجية، مؤكدا أن هذا النهج المتوازن في إدارة علاقات مصر الخارجية أسهم في ترسيخ مكانتها كركيزة أساسية للاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي.

الموقف المصري الداعم لوحدة السودان واستقراره ومؤسساته الوطنية

كما تناول وزير الخارجية موقف مصر الثابت من عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، مستعرضا الجهود المصرية الدؤوبة لتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الامريكى.

واستعرض الموقف المصري الداعم لوحدة السودان واستقراره ومؤسساته الوطنية، مبرزا الجهود المبذولة للتوصل إلى هدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار، مؤكدا أهمية اطلاق عملية سياسية شاملة.

وأشار في هذا السياق إلى مخرجات الاجتماع الخامس للآلية التشاورية لتعزيز وتنسيق جهود السلام في السودان، والذي استضافته القاهرة.

الرفض المصري لأي مساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه

وتطرق الوزير عبد العاطي إلى الرفض المصري لأي مساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مؤكدا ضرورة التنفيذ الكامل وغير الانتقائي لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، بما يضمن الانسحاب الإسرائيلي الفوري وغير المنقوص، ووقف جميع الانتهاكات للسيادة اللبنانية.

كما أكد موقف مصر الثابت الداعم لوحدة اليمن وسلامة أراضيه والحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية، مؤكدا أهمية الدفع نحو التهدئة وخفض التصعيد، والتوصل لحل سياسي شامل عبر حوار يمني–يمني، بما يضمن الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية.

واستعرض وزير الخارجية موقف مصر من تطورات الأوضاع في ليبيا، مشيرًا الى موقف مصر الثابت الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة الدولة الليبية واستقرارها.

انتخاب مصر في عدد من المناصب والمقاعد القيادية داخل المنظمات الدولية المختلفة

و تناول وزير الخارجية الإنجازات الدبلوماسية البارزة التي تحققت خلال العام الجاري في إطار المنظمات الدولية، فى انعكاس للمكانة الرفيعة التي تحظى بها مصر، وبما يعزز من حضورها الفاعل داخل منظومة العمل متعدد الأطراف، منوها إلى تمكن وزارة الخارجية من حشد الدعم الدولي لانتخاب مصر في عدد من المناصب والمقاعد القيادية داخل المنظمات الدولية المختلفة.

جذب الاستثمارات والترويج للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية الواعدة

ايضا استعرض الوزير دور وزارة الخارجية المصرية في جذب الاستثمارات والترويج للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية الواعدة، فضلا إتاحة الفرصة لنفاذ السلع المصرية للأسواق الأجنبية، من خلال توفير المعلومات الأساسية التي يحتاجها المستثمر للتعرف على مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في مصر.

وفي ختام الفعالية تم التوقيع على بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة الخارجية ومجلة السياسة الدولية والمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، لتعزيز التعاون الفكري والبحثي بين الأطراف الثلاث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.