خارج الحدود

إنشاء غرفة تجارة مشتركة الأبرز، تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع نظيره الهندي

وزير الخارجية مع
وزير الخارجية مع وزير الدولة للشئون الخارجية الهندي، فيتو
استقبل د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، كيرتي فاردهان سانج وزير الدولة للشئون الخارجية الهندي اليوم الخميس، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

مواصلة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون في مختلف المجالات بين مصر والهند

أشاد الوزيران بالتطور اللافت الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكدا حرصهما على مواصلة تكثيف الجهود لتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يعكس مستوى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والهند، خاصةً على المستويات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لتحقيق تطلعات الشعبين فى ضوء ما يربطهما من علاقات تاريخية ومصالح مشتركة.

المشاورات السياسية بين مصر والهند

كما أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الجولة الرابعة عشر من المشاورات السياسية بين البلدين بالقاهرة في شهر فبراير على مستوى مساعدي وزيري الخارجية، فضلًا عن عقد الدورة الثامنة للجنة المُشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين بالقاهرة في يونيو ٢٠٢٦، مؤكدين أهمية تشكيل مجلس رجال أعمال بين البلدين، وإنشاء غرفة تجارة مصرية هندية.

الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثماري

على صعيد آخر، التقى السفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج عقب اللقاء مع وزير الدولة الهندي، تناول فيه الشق الاقتصادى فى العلاقات الثنائية، حيث أكد الجانبان التطلع للعمل على الارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثماري بين البلدين.

الجريدة الرسمية