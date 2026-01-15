الخميس 15 يناير 2026
تأجيل موعد اللقاء الشهري بين وزير الخارجية والإعلام الأجنبي

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج والهيئة العامة للاستعلامات، إرجاء موعد أول اللقاءات الشهرية التي سبق الإعلان عنها "لقاء مع الإعلام الأجنبي- Meet the Foreign Media" والمُقرر مساء اليوم؛ الخميس الموافق 15 يناير 2026، مع الدكتور بدر عبد العاطي؛ وزير الخارجية، لموعد يتم تحديده لاحقًا، نظرًا لارتباطات طارئة عاجلة لوزير الخارجية بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

وبينت الخارجية أنه سيتم الإعلان لاحقا عن الموعد الجديد للقاء المرتقب لوزير الخارجية مع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين في مصر.

وأكد وزير الخارجية حرصه على عقد اللقاء مع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين في مصر في أقرب وقت ممكن، كما تؤكد الهيئة العامة للاستعلامات حرصها الشديد على إتمام اللقاء وكذلك اللقاءات التالية في إطار برنامج اللقاءات الشهرية "لقاء مع الإعلام -  Meet the Foreign Media".

الجريدة الرسمية