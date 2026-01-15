تأجيل موعد اللقاء الشهري بين وزير الخارجية والإعلام الأجنبي

18 حجم الخط

أعلنت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج والهيئة العامة للاستعلامات، إرجاء موعد أول اللقاءات الشهرية التي سبق الإعلان عنها "لقاء مع الإعلام الأجنبي- Meet the Foreign Media" والمُقرر مساء اليوم؛ الخميس الموافق 15 يناير 2026، مع الدكتور بدر عبد العاطي؛ وزير الخارجية، لموعد يتم تحديده لاحقًا، نظرًا لارتباطات طارئة عاجلة لوزير الخارجية بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

وبينت الخارجية أنه سيتم الإعلان لاحقا عن الموعد الجديد للقاء المرتقب لوزير الخارجية مع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين في مصر.

وأكد وزير الخارجية حرصه على عقد اللقاء مع مراسلي وسائل الإعلام الأجنبية المعتمدين في مصر في أقرب وقت ممكن، كما تؤكد الهيئة العامة للاستعلامات حرصها الشديد على إتمام اللقاء وكذلك اللقاءات التالية في إطار برنامج اللقاءات الشهرية "لقاء مع الإعلام - Meet the Foreign Media".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.