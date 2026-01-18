افتتاح معرضي فكري سليمان وعاطف طلبة بجاليري ضي

18 حجم الخط

افتتح الناقد التشكيلي هشام قنديل، بجاليري ضي المهندسين، مساء السبت، معرضين تشكيليين للفنانين فكري سليمان وعاطف طلبة، بحضور نخبة من رموز الفن التشكيلي، أبرزهم الدكتور سامي البلشي.

ومن المقرر أن يستمر عرض أعمال الفنانين لمدة أسبوعين.

ويحمل معرض الفنان فكري سليمان عنوان "الخط والقرآن.. ملحمة التناغم الإبداعي"، بينما يأتي معرض الفنان عاطف طلبة تحت عنوان، «بين الواقع والخيال».

ويقدم الفنان فكري سليمان من خلال معرضه «الخط القرآن» ملحمة التناغم الإبداعي، مجموعة من لوحات الخط العربي التي تعتمد على التوازن بين الحرف والتكوين واللون، حيث يسعى الفنان إلى إبراز جماليات الحرف العربي بوصفه عنصرًا بصريًا قادرًا على التعبير الفني، من خلال صياغات معاصرة تحافظ على أصالة الخط وروحه الجمالية.

أما معرض «بين الواقع والخيال» للفنان عاطف طلبة، فيضم مجموعة من الأعمال الفنية التي تمزج بين المشاهد الواقعية والخيال، حيث يعيد الفنان تقديم عناصر مألوفة من الحياة اليومية في سياقات رمزية وتعبيرية، تفتح المجال أمام المتلقي للتأمل وطرح تساؤلات بصرية متعددة.

ويأتي تنظيم المعرضين في إطار حرص جاليري ضي على دعم التجارب الفنية المختلفة، وإتاحة مساحة لعرض مدارس وأساليب فنية متنوعة، تسهم في إثراء الحركة التشكيلية المصرية وتعزيز التواصل بين الفنان والجمهور.

