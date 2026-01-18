الأحد 18 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

افتتاح معرضي فكري سليمان وعاطف طلبة بجاليري ضي

معرض بين الواقع والخيال،
معرض بين الواقع والخيال، فيتو
18 حجم الخط

افتتح الناقد التشكيلي هشام قنديل، بجاليري ضي المهندسين، مساء السبت، معرضين تشكيليين للفنانين فكري سليمان وعاطف طلبة، بحضور نخبة من رموز الفن التشكيلي، أبرزهم الدكتور سامي البلشي.

ومن المقرر أن يستمر عرض أعمال الفنانين لمدة أسبوعين.

ويحمل معرض الفنان فكري سليمان عنوان "الخط والقرآن.. ملحمة التناغم الإبداعي"، بينما يأتي معرض الفنان عاطف طلبة تحت عنوان، «بين الواقع والخيال».

ويقدم الفنان فكري سليمان من خلال معرضه «الخط القرآن» ملحمة التناغم الإبداعي، مجموعة من لوحات الخط العربي التي تعتمد على التوازن بين الحرف والتكوين واللون، حيث يسعى الفنان إلى إبراز جماليات الحرف العربي بوصفه عنصرًا بصريًا قادرًا على التعبير الفني، من خلال صياغات معاصرة تحافظ على أصالة الخط وروحه الجمالية.

أما معرض «بين الواقع والخيال» للفنان عاطف طلبة، فيضم مجموعة من الأعمال الفنية التي تمزج بين المشاهد الواقعية والخيال، حيث يعيد الفنان تقديم عناصر مألوفة من الحياة اليومية في سياقات رمزية وتعبيرية، تفتح المجال أمام المتلقي للتأمل وطرح تساؤلات بصرية متعددة.

ويأتي تنظيم المعرضين في إطار حرص جاليري ضي على دعم التجارب الفنية المختلفة، وإتاحة مساحة لعرض مدارس وأساليب فنية متنوعة، تسهم في إثراء الحركة التشكيلية المصرية وتعزيز التواصل بين الفنان والجمهور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الناقد التشكيلي هشام قنديل جاليري ضي المهندسين فكري سليمان عاطف طلبة
ads

الأكثر قراءة

موعد مباراة برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

سعر الدولار أمام الليرة في مصرف سوريا المركزي

عقب عودة والديهم من الخارج، تشريح جثامين الأشقاء الخمسة ضحايا تسريب الغاز في بنها

العظمى بالقاهرة 20 والصغرى بكاترين 1 مئوية، درجات الحرارة اليوم في محافظات مصر

أطباء مستشفى الطلبة بجامعة القاهرة ينجحون في إجراء أول عملية زراعة قوقعة لطالبة

لماذا يخوض حزب العدل معركة التشريع الاقتصادي في برلمان 2026 مبكرا؟

افتتاح معرضي فكري سليمان وعاطف طلبة بجاليري ضي

قمة السيسي وترامب أبرزها، 10 معلومات عن منتدى دافوس الاقتصادي 2026

خدمات

المزيد

سعر الخضار اليوم، ارتفاع 9 أصناف منها الفلفل والجزر وانخفاض الخيار والليمون

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع مفاجئ يضرب البرتقال وزيادة المانجو 10 جنيهات رغم الركود

أسعار الذهب اليوم الأحد 18 يناير 2026

سعر السمك اليوم، البلطي يصالح المصريين وارتفاع المكرونة وقشر البياض 10 جنيهات

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من سنة الحبيب، فضل شهر شعبان وأهم الأعمال المستحبة فيه (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 18 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية