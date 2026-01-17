السبت 17 يناير 2026
مسلسلات رمضان 2026، وفاء عامر تلجأ للدجل للتخلص من سارة سلامة في السرايا الصفراء

 تحاول الفنانة وفاء عامر التخلص من ضرتها سلامة سلامة ضمن أحداث مسلسل السرايا الصفراء فتلجأ للدجل والشعوذة.

 

وتشهد أحداث مسلسل السرايا الصفراء حفل زفاف على الطريقة الشعبية لسارة سلامة وعمرو عبد الجليل حيث تلعب سارة سلامة دور الزوجة الثانية له.

 

وتدور أحداث مسلسل “السرايا الصفراء” حول صراع محتدم بين النجمتين وفاء عامر وسارة سلامة، اللتين تجسدان دوري ضرتين لذات الرجل، في إطار درامي مليء بالتوتر والمكائد. 

وتتطور الأحداث بشكل مثير حينما تصل الأوضاع بين الشخصيتين إلى ذروتها، حيث تتعرض سارة سلامة لعلقة موت على يد وفاء عامر في لحظة صراع مريرة، بسبب محاولاتهما المتواصلة لكسب قلب الرجل نفسه.

في إطار درامي مشوق، تجسد كل من وفاء عامر وسارة سلامة شخصيتي الضرتين اللتين تسعيان بكل الوسائل لكسب ود الرجل الذي تحبانه، ما يؤدي إلى سلسلة من المؤامرات والمكائد بينهما. تجلب الأحداث العديد من المفاجآت والصراعات النفسية التي تكشف عن أبعاد الشخصيات المعقدة، مما يزيد من جذب الجمهور لأحداث المسلسل.

السرايا الصفراء هو مسلسل من تأليف السيناريست حسين مصطفى، ومن إخراج المخرج جوزيف نبيل في واحدة من تجاربه الإخراجية المميزة.

 

مسلسل "السرايا الصفراء" يشارك فيه بجانب وفاء عامر وسارة سلامة كل من إلهام عبد البديع، وسارة سلامة، عمرو عبد الجليل واخرون، ومن تأليف السيناريست حسين مصطفى ومن إخراج جوزيف نبيل. 

آخر أعمال وفاء عامر

هذا ويعد مسلسل "بنات همام" الذي عرض في رمضان الماضي من آخر الأعمال التي شاركت فيها الفنانة وفاء عامر، حيث لعبت دورًا مهمًا في هذا المسلسل الدرامي، الذي شاركتها فيه الفنانة حورية فرغلي، إلى جانب مجموعة من الفنانين مثل أحمد عبد الله محمود وحسام شهاب.

مسلسلات رمضان 2026، فرح شعبي لسارة سلامة ضمن أحداث السرايا الصفراء

