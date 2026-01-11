الأحد 11 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل دعوى إلغاء ترخيص مدرسة سيدز الدولية بعد وقائع هتك عرض لـ 8 فبراير

مجلس الدولة
مجلس الدولة
بدأت  محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر ثاني جلسات الدعوى المقامة من محامي ضحايا مدرسة سيدز الدولية، والذي يطالب بإلغاء ترخيص المدرسة، والتي يختصم فيها وزير التربية والتعليم ومدير مديرية التربية والتعليم - بالقاهرة ومدير إدارة التربية والتعليم - السلام ورئيس مجلس إدارة ومالك مدرسة سيدز.

تعرض خمسة أطفال بمرحلة رياض الأطفال لوقائع خطف مقترن بهتك عرض

وجاء في موضوع الدعوى، أن  النيابة العامة تلقت بلاغا مساء يوم الخميس الموافق 2025/11/20 بتعرض خمسة من الأطفال المقيدين لمرحلة رياض الأطفال بإحدى المدارس التابعة لدائرة القسم الثاني من السلام لوقائع خطف مقترن بهتك عرض من قبل أربعة متهمين من العاملين بها داخل أروقتها، وباشرت النيابة العامة التحقيقات بمعرفة فريق من أعضاء نيابة شرق القاهرة الكلية.

وأضاف المحامي أن النيابة العامة استهلتها بالاستماع لأقوال المجني عليهم الأطفال الخمسة وذويهم - وأخذت في الاعتبار سرية بياناتهم وحجبها عن التداول عملا بأحكام القانون- واتفقت على تعرض المجني عليهم  لوقائع هتك عرض بعد استدراجهم من قبل المتهمين لمكان بالمدرسة لا تكشفه آلات المراقبة وبمنأى عن الإشراف، وفعلوا ذلك باستغلال بعض العاملين بالمدرسة لصغر سن المجني عليهم بداعي اللهو، ثم هتك عرضهم فتهديدهم بالإيذاء باستخدام سكين، مما بث الرعب في أنفسهم وحال دون إبلاغ ذويهم بالواقعة.

