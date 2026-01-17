السيسي لـ ترامب: أثمن رسالتكم وجهودكم في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.. نهر النيل قضية محورية لمصر.. وأتطلع لمواصلة العمل عن كثب معكم خلال المرحلة المقبلة

18 حجم الخط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: أُثمّن رسالة الرئيس "دونالد ترامب"، وجهوده المٌقدّرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

محورية قضية نهر النيل لمصر

وأضاف: كما أثمن اهتمام الرئيس "ترامب" بمحورية قضية نهر النيل لمصر، الذي يمثل شريان الحياة للشعب المصري، وأن مصر أكدت حرصها على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، والقائم على مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف. وهي الثوابت التي يتأسس عليها الموقف المصري.

السيسي يوجه خطابا للرئيس ترامب

وتابع: فى هذا الإطار فقد وجّهت خطابا للرئيس ترامب تضمن الشكر والتقدير، وتأكيد الموقف المصري، وشواغلنا ذات الصلة بالأمن المائي المصري، والتأكيد على الدعم المصرى لجهوده والتطلع لمواصلة العمل عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة.

رسالة ترامب للسيسي

وعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا لحل قضية تقاسم مياه نهر النيل بشكل مسؤول ونهائي.

بيان البيت الأبيض

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن ترامب قدم شكره للرئيس السيسي على قيادته الحكيمة في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مثنيًا على دوره في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 وما خلفته من آثار ثقيلة على المصريين وجيرانهم في غزة وإسرائيل.

قضية المياه

وأكد ترامب أن عرض الوساطة يأتي انطلاقًا من روح الصداقة الشخصية بينه وبين الرئيس السيسي ومن التزام الولايات المتحدة بدعم السلام ورفاهية الشعب المصري، مشددًا على أن فريقه يدرك الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر وشعبها.

وأشار ترامب إلى أن الهدف من الوساطة هو التوصل إلى اتفاق يضمن الاحتياجات المائية لمصر والسودان وإثيوبيا على المدى الطويل، ويحول دون سيطرة أي دولة على موارد النهر بما يضر بالدول الأخرى في الحوض.

وأوضح البيان أن الحلول المقترحة ستقوم على خبرات فنية، ومفاوضات عادلة وشفافة، مع دور أمريكي قوي في المراقبة والتنسيق بين الأطراف، ما يتيح تحقيق اتفاق دائم يضمن تدفقات مائية مستقرة في سنوات الجفاف لشعبي مصر والسودان، وفي الوقت نفسه يتيح لإثيوبيا توليد كميات كبيرة من الكهرباء يمكن بيع جزء منها أو توفيره لمصر والسودان.

