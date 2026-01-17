السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

السيسي لـ ترامب: أثمن رسالتكم وجهودكم في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.. نهر النيل قضية محورية لمصر.. وأتطلع لمواصلة العمل عن كثب معكم خلال المرحلة المقبلة

الرئيس السيسي وترامب
الرئيس السيسي وترامب
18 حجم الخط

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: أُثمّن رسالة الرئيس "دونالد ترامب"، وجهوده المٌقدّرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

محورية قضية نهر النيل لمصر

وأضاف: كما أثمن اهتمام الرئيس "ترامب" بمحورية قضية نهر النيل لمصر، الذي يمثل شريان الحياة للشعب المصري، وأن مصر أكدت حرصها على التعاون الجاد والبناء مع دول حوض النيل، والقائم على مبادئ القانون الدولي، وبما يحقق المصالح المشتركة دون إضرار بأي طرف. وهي الثوابت التي يتأسس عليها الموقف المصري.

السيسي يوجه خطابا للرئيس ترامب 

وتابع: فى هذا الإطار فقد وجّهت خطابا للرئيس ترامب تضمن الشكر والتقدير، وتأكيد الموقف المصري، وشواغلنا ذات الصلة بالأمن المائي المصري، والتأكيد على الدعم المصرى لجهوده والتطلع لمواصلة العمل عن كثب معه خلال المرحلة المقبلة.

رسالة ترامب للسيسي

وعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الرئيس عبد الفتاح السيسي إعادة الوساطة الأمريكية بين مصر وإثيوبيا لحل قضية تقاسم مياه نهر النيل بشكل مسؤول ونهائي.

بيان البيت الأبيض

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن ترامب قدم شكره للرئيس السيسي على قيادته الحكيمة في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، مثنيًا على دوره في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023 وما خلفته من آثار ثقيلة على المصريين وجيرانهم في غزة وإسرائيل.

قضية المياه

وأكد ترامب أن عرض الوساطة يأتي انطلاقًا من روح الصداقة الشخصية بينه وبين الرئيس السيسي ومن التزام الولايات المتحدة بدعم السلام ورفاهية الشعب المصري، مشددًا على أن فريقه يدرك الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر وشعبها.

وأشار ترامب إلى أن الهدف من الوساطة هو التوصل إلى اتفاق يضمن الاحتياجات المائية لمصر والسودان وإثيوبيا على المدى الطويل، ويحول دون سيطرة أي دولة على موارد النهر بما يضر بالدول الأخرى في الحوض.

وأوضح البيان أن الحلول المقترحة ستقوم على خبرات فنية، ومفاوضات عادلة وشفافة، مع دور أمريكي قوي في المراقبة والتنسيق بين الأطراف، ما يتيح تحقيق اتفاق دائم يضمن تدفقات مائية مستقرة في سنوات الجفاف لشعبي مصر والسودان، وفي الوقت نفسه يتيح لإثيوبيا توليد كميات كبيرة من الكهرباء يمكن بيع جزء منها أو توفيره لمصر والسودان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي قرارات جمهورية قرار جمهوري توجيهات رئاسية قضية نهر النيل لمصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهر النيل

مواد متعلقة

السيسي: نهر النيل شريان الحياة للمصريين

رسالة قوية من السيسي لترامب

السيسي عن سد النهضة: أثمن رسالة ترامب بمحورية قضية نهر النيل لمصر

رسالة ترامب للسيسي لحل أزمة سد النهضة، آخر مستجدات تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الأمريكية

ads

الأكثر قراءة

منح سنوية يحصل عليها الموظفون خلال 2026

تعليم المنوفية تضبط الطالب المتسبب في تداول ورقة امتحان العربي

الصغرى تقترب من الأجواء الأوروبية، درجات الحرارة اليوم السبت في محافظات مصر

هيئة الدواء تحذر من مكمل غذائي مجهول المصدر لاضطراب فرط الحركة وتقرر وقفه

رسالة قوية من السيسي لترامب

حقيقة تسريب امتحان الجبر والإحصاء للشهادة الإعدادية بالشرقية

أول منشور تحذيري لهيئة الدواء في 2026، سحب تشغيلة من حقن "ديكلاك" مضاد للالتهابات

القبض على مزارع بحوزته 526 قطعة أثرية بالمنيا

خدمات

المزيد

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

أسعار الطوب والزلط في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

احتفالا بمولده في شهر شعبان، بعضٌ من سيرة الإمام الحسين

على رأسها فرض الصيام، أبرز الأحداث التي عاصرها عهد النبي في شعبان

نفحات رمضان تقترب، دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شعبان لعام 1447 هجريًا غدًا

المزيد
الجريدة الرسمية