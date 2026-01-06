زيلينسكي: نعمل على إنهاء الحرب وتحقيق سلام عادل في أوكرانيا

18 حجم الخط

الحرب الروسية الأوكرانية، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تسعى إلى إنهاء الحرب الدائرة مع روسيا والتوصل إلى سلام عادل ودائم، يحفظ سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها. وشدد زيلينسكي على أن أي تسوية سياسية يجب أن تقوم على احترام القانون الدولي وضمان أمن الشعب الأوكراني، مؤكدًا أن السلام لا يمكن أن يكون على حساب حقوق بلاده أو أمنها المستقبلي.

دعم أوروبي متواصل لتأمين القدرات الدفاعية الأوكرانية

وأوضح الرئيس الأوكراني أن بلاده ستحصل على المعدات العسكرية اللازمة من الشركاء الأوروبيين، في إطار التعاون الدفاعي المستمر مع الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول الحليفة. وأشار إلى أن هذا الدعم يهدف إلى تعزيز قدرة أوكرانيا على حماية أراضيها وبنيتها التحتية الحيوية، في ظل استمرار التهديدات العسكرية.

زيلينسكي يكشف عن حاجة ملحة لمنظومات الدفاع الجوي الأوكراني

وأكد زيلينسكي أن أوكرانيا تحتاج بصورة عاجلة إلى صواريخ دفاع جوي، في ظل تصاعد الهجمات الجوية واستهداف المنشآت المدنية ومرافق الطاقة. واعتبر أن تعزيز منظومات الدفاع الجوي يمثل أولوية قصوى لحماية المدنيين وتقليل الخسائر البشرية، إلى جانب دعم الاستقرار الداخلي خلال فترة النزاع.

زيلينسكي: السلام مرتبط بالقدرة على الدفاع

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن تحقيق السلام العادل يمر عبر امتلاك القدرة الكاملة على الدفاع عن النفس، موضحًا أن الدعم العسكري الغربي لا يتعارض مع مساعي السلام، بل يشكل عنصرًا أساسيًا لفرض الاستقرار ومنع تكرار الهجمات. وأضاف أن أوكرانيا ستواصل العمل مع شركائها الدوليين من أجل تعزيز أمنها والتوصل إلى حل سياسي شامل ينهي الحرب.

